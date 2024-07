Astensionismo. I numeri crescenti di un fenomeno preoccupante

Astensionismo. L’inserto culturale “La Lettura” (anteprima per gli abbonati) de “Il Corriere della Sera” presenta dati allarmanti. La reazione della politica preoccupa

Astensionismo. I numeri e la non-risposta della politica

Astensionismo. I massmedia ne parlano poco. Si preferisce far salire sul palco i politici che sostanzialmente dichiarano di aver vinto o mantenuto la posizione. Dal coro si distingue G. Conte che senza veli dichiara la sconfitta del M5s.

I dati sull’astensionismo dovrebbero preoccupare la politica, soprattutto se visti in progress. “La Lettura” (30 giugno, in anteprima per gli abbonati) assolve efficacemente a questo compito, affidato alla penna di R. Volpi (Dal 93,84 al non voto. Una parabola italiana). Ecco il passaggio più significativo che introduce il contributo “Nelle elezioni del 7 giugno 1953 l’affluenza superò quella del 1946 e raggiunse una percentuale record, quasi doppia rispetto alle recenti europee. Da allora il calo, pur costante, è stato contenuto fino agli anni Ottanta. poi il tracollo…Una tendenza sottovalutata dai partiti che mette a rischio le basi della democrazia”

Questo in estrema sintesi la situazione. L’articolo, ovviamente è molto più ampio e ricco di dati. Come scritto lascia interdetti l’indifferenza dei partiti che invece di cercare di rimediare, puntano l’attenzione sul risultati (risicati). Che dire?

