Atto indirizzo contratto. La riproposizione del canovaccio

Atto indirizzo Contratto. Consegnato l’atto d”Indirizzo. Nessuna novita sulla sceneggiatura

Atto indirizzo Contratto. Nessuna novita rispetto al passato

Atto Indirizzo contratto. Avviata la procedura dal Ministro Valditara. Nonostante i numerosi annunci di una valorizzazine anche economica della professione docente, il documento è pesantemente condizionato dalla legge di Bilancio 2024 – Gli anni 2022 e 2023 non sono citati nel documento- e soprattutto dal pesante fardello imposto dalle nuove regole europeee. Non era difficile prevedere la chiusura quasi totale sulle risorse non citate nell’Atto. L’ho scritto qualche giorno fa.

Le reazioni dei sindacati puntano tutte sulla richiesta di una copertura dell’inflazione triennale quantificata nel 18%. Lontani i tempi in cui si chiedevano aumenti esorbitanti rispetto anche alla regola imposta dal D.lvo 29/93, solo formalmente abolito.

Anche alcune associazioni come AnCoDis avanzano richieste che vadano oltre l’anzianità di servizio.

L’esito è scontato

Ovviamente sindacati e associazioni professionali devono fare la loro parte. La conclusione ripeterà lo scenario trentennale: pochi soldi e nuovi compiti!

Questi sono già declinati nell’Atto d’indirizzo: “Promuovere il miglioramento del Sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso la valorizzazione del personale della scuola; promuovere processi di innovazione didattica e digitale valorizzando i processi di insegnamento e di apprendimento; potenziare l’offerta formativa nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in chiave di personalizzazione…”. Tutte azioni condite dalle espressioni del liberismo economico – performance, target…- finalizzate a ottimizzare il sistema scuola a costo quasi zero.

