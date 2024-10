Aumento della povertà assoluta minorile. La contrazione del futuro personale e sociale

Aumento della povertà assoluta minorile. Il dato dovrebbe preoccupare. Il rischio di una prospettiva corta per molti bambini

Aumento della poverta assoluta minorile

Aumento della povertà assoluta minorile. La situazione in peggioramento è certificata dall’Istat. Lo scenario è poco intercettato dai dai giornali. Il livello si abbassa purtroppo se consideriamo i talk-show. E’ l’ultima conferma di un contesto curvo sul presente, colonizzato dalla tecnica (massimo del risultato con impiego minimo dei mezzi…) dall’economia finanziaria (borsa, spread, debito…). Se dovessimo valutare il grado di civiltà di un Paese dall’attenzione verso l’infanzia, sicuramente dovremmo rispondere che ancora molta strada è da percorrere. La cura dell’infanzia è la priorità per un paese civile! Occorre riconoscere a Save the Children l’impegno ad amplificare quello che oggi caratterizza la condizione dell’infanzia nel mondo.

Fatta questa premessa riportiamo qualche passaggio sulla condizione drammatica, che purtroppo condizionerà il futuro personale e sociale di molti bambini. “In Italia, sono le bambine, i bambini e gli adolescenti ad essere maggiormente colpiti dalla povertà. Lo dimostrano gli ultimi dati diffusi dall’Istat, in cui evidenziano un alto tasso di povertà assoluta minorile, che si presta ad essere il più alto dal 2014.I dati diffusi dall’Istat dimostrano che la povertà assoluta minorile è in aumento continuo: sono infatti 1,29 milioni i minori in povertà assoluta, ovvero il 13,8% del totale rispetto al 9,7% della popolazione totale”

Post Views: 289