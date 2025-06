Bambini e ragazzi dipendenti dagli smartphone. I genitori sono i principali responsabili

Bambini e ragazzi dipendenti dagli smartphone. Chi mette a disposizione fin dalla scuola primaria il dispositivo? Facile la risposta

Bambini e ragazzi dipendenti dagli smartphone. L’invito di Papa Francesco

Bambini e ragazzi dipendenti dagli smartphone. Ormai qualcuno la definisce la pandemia sociale che colpisce le nuove generazioni. Preferiscono rimanere per diverse ore davanti allo schermo del dispositivo per chattare, giocare, postare video… La piaga sta coinvolgendo anche i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia. Ai tanti problemi psicologici, relazionali, emotivi se ne aggiunge anche un altro: la sedentarietà. Qualche tempo fa Papa Francesco si rivolgeva ai ragazzi con queste parole:”Cari giovani, una delle cose più importanti è camminare. Quando un giovane cammina, va tutto bene. Ma se sta fermo è come l’acqua che stagna, è brutta, si riempie di bestie. Un giovane stanco è il primo a corrompersi. Camminate e guardate avanti con coraggio e gioia”

Purtroppo la soluzione non può provenire dai genitori. Anch’essi sono prigionieri, ammaliati dallo smartphone, non trovando pertanto alcun ostacolo etico al regalo dello smartphone. Pare che il regalo più richiesto dai bambini per la prima Comunione sia il dispositivo. Risultato: quasi sempre accontentati.

Difficile che in questo clima di lassismo e di complicità bambino/adulto, la scuola possa fare qualcosa. I divieti imposti dal MInistro G. Valditara serviranno a poco. Se i genitori non cambiano il loro paradigma esistenziale, si troverà sempre una soluzione ai no della scuola. Sicuramente la situazione non cambierà fuori dalla scuola.

Post Views: 256