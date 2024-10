Bambini e società. Un titolo forte da rivedere e integrare (Lo Specchio- La Stampa)

Bambini e società. “Un paese che odia i bambini” (Lo Specchio). Titolo forte. Da rivedere e integrare

Bambini e società. “Un paese che odia i bambini“. E’ il titolo di apertura dell’inserto Lo Specchio-La Stampa (13 ottobre). Si presenta con una connotazione decisamente avversativa. Il riferimento è al verbo “odiare“. Leggiamo qualche definizione, ignorando ovviamente, il significato che punta all’eliminazione dell’avversario. “Avere in antipatia, considerare con disprezzo e avversione” (Zingarelli 2022), “detestare, non poter soffrire, quindi anche evitare, sfuggire, per un sentimento di avversione o di ripugnanza” (Treccani online) Il contributo di apertura è affidato a S. Scandivasci. Sostiene che i contesti urbani, gli spazi pubblici insicuri, i programmi scolastici e altro certificano che il nostro Paese non è per i bambini (definizione migliore). In apertura S. Scandivasci scrive che non sono sufficienti gli incentivi, le agevolazioni. Serve un cambio di mentalità che implementi l’idea di un villaggio allargato che faccia sentire coinvolti i suoi abitanti nella crescita dell’infanzia. Solo con questo cambio di scenario di una società totalmente responsabile e attenta si può invertire il processo delle culle vuote.

Una riflessione che guarda al futuro

Ovviamente la riflessione non può risultare esaustiva e comprensiva di un fenomeno preoccupante per il nostro Paese. Occorre guardare alto per comprendere meglio il fenomeno della denatalità, espressione alcune volte sostituita con quella più inquietante di inverno demografico. Se si vuole rimuovere l’effetto, occorre agire anche sulla causa implementata dal nostro contesto postmoderno che ha espulso il futuro. Una volta si guardava con speranza e anche con un certo ottimismo all’oltre. Oggi la prospettiva è rimossa, fa paura. Si vive il presente. Non si fanno progetti e tanto meno figli. Logica conseguenza di una società impaurita dal terrorismo (2001 Torri gemelle), dalla crisi finanziaria (2008), dalla pandemia (2020), dalla crisi climatica (2015 ultima estate normale) ed ora dal possibile scenario di un conflitto nucleare. Qualcuno ha definito lo scenario come una tempesta perfetta, terreno ideale per il ritorno dei populismi. Difficile la soluzione per uscire da questa gabbia che l’uomo stesso si è costruito. Occorre far proprio il grido di M. Heidegger “Solo un dio ci può salvare!“

