Bullismo e scuola. L’impossibilità di essere un’isola felice

Bullismo a scuola. Report ScuolaZoo e C’è Da Fare ETS conferma il bullismo. Ma la scuola può essere un’isola felice?

Bullismo a scuola. Report ScuolaZoo e C’è Da Fare ETS

Bullismo a scuola. Oggi 7 febbraio è la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Importante che ci sia un momento di riflessione collettiva sulla violenza fisica e online. Qual è la situazione reale? Il report ScuolaZoo e C’é Da Fare ETS risponde al quesito. Il lavoro è stato divulgato in diversi siti. Prenderemo come riferimento Il Sole 24 Scuola Ecco il passaggio più importante: “L’indagine ha confermato che la scuola rappresenta il principale teatro di episodi di violenza e bullismo (64%), seguita dai social (24%) e da ambienti esterni“. Sconcerta la condizione di isolamento vissuta dai ragazzi e che li porta a soffrire in silenzio (loredana Cirillo) “Molti di loro raccontano di essersi sentiti ignorati o di aver visto le proprie richieste sminuite, come se il loro malessere non fosse abbastanza serio da meritare attenzione. Questa mancanza di ascolto può avere conseguenze profonde, portando i ragazzi a chiudersi in sé stessi, a sentirsi soli e a non cercare più aiuto in futuro“.

La scuola può rappresentare un’isola felice?

Implicitamente nel report si è convinti che la scuola possa/debba essere un’isola felice. Non è così. L’istituzione, ovviamente può fare qualcosa, ma la sua azione non può essere risolutiva. La violenza è pervasiva, pulviscolare, riuscendo a colonizzare il contesto postmoderno. Tanti sono i comportamenti che si possono notare nella quotidianità: la conquista forzata di spazi nel traffico, l’intercalare volgare (parolacce) che ha contribuito a “piallare” la nostra comunicazione. Senza dimenticare che la competizione e l’efficienza invogliano ad attivare forme di violenza diversamente espresse; la desacralizzazione del corpo che induce a invadere lo spazio privato delle persone (ad esempio le donne) … Salendo di livello, la violenza è l’espressione del nostro disagio più profondo, fatto spesso di frustrazioni e di un seminato di nevrosi e psicosi (V. Andreoli 2024). Difficile che la scuola rimanga impermeabile a tutto questo. Vive in osmosi con il contesto postmoderno, in quanto il suo cancello principale vede un continuo andirivieni di persone che ovviamente esprimono le tante metafisiche (prospettiv) vissute nella realtà.

Concludendo, ipotizzare di blindare la scuola, sperando in una diversa gradazione di violenza è un’operazione che ha poco fondamento.

Post Views: 211