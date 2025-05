Calendario scolastico. Rivoluzione in vista?

Calendario scolastico. Abvanza un nuovo modello. Rivoluzione in vista? Occorrono però delle soluzioni per far fronte al cambiamento climatico

Calendario scolastico. Avanza una nuova configurazione

Calendario scolastico. Dopo anni di inutili dbattiti e riflessioni, qualcosa si sta muovendo. L’attuale organizzazione scolastica del tempo, derivante da un contesto contadino e sociale non più attuale, sta per essere sostituito da un altro, più vicino forse alle esigenze dell’attuale società. Si legge: “Per affrontare questa problematica, il Ministero dell’Istruzione sta valutando l’introduzione di un nuovo calendario che prevede di accorciare le vacanze estive a circa cinque settimane, per poi distribuire le settimane di pausa in altri periodi dell’anno. Una proposta che prevede, ad esempio, una pausa più lunga in primavera, coincidente con le festività pasquali, e un prolungamento delle vacanze in autunno”

La soluzione però dovrà trovare coerenza con un diverso contratto di lavoro dei docenti e, non meno importante, con soluzioni che prevedano l’nstallazione di sistemi di ricambio d’aria e condizionatori. Diversamente sarà molto complesso che il nuovo modello, simile a quello francese (gode di dim’altra latitudine), possa essere mantenuto nel tempo.

Post Views: 105