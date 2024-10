Calo popolazione scolastica. Si interviene sugli organici, dimenticando…

Calo popolazione scolastica. Si decide di ridurre il numero dei docenti, dimenticando l’aula e gli alunni/studi

Calo popolazione scolastica. I numeri di un “inverno che avanza“

Calo popolazione scolastica. I numeri attuali e le previsioni aprono uno scenario preoccupante per il nostro Paese. Scrivevo, riprendendo un passaggio su ItaliaOggi (23 maggio 2023): “Fra dieci anni, dagli odieni 7,4 milioni di studenti (dato 2021) nell’anno scolastico 2033-34 si scenderà a poco più di 6 milioni… L’effetto dell’andamento demografico nei prossimi 10 anni si sentirà di più nelle classi superiori , dove si potrebbero perdere circa 500.000 studenti. Alle medie il calo sarà di quasi 300.000 alunni. Alla primaria di circa 400.000 scolari”.

Intervento sugli organici, dimenticando l’assorbimento delle classi pollaio

In quel contributo avanzavo dei dubbi sulla volontà della riduzione degli alunni per classe. Scrivevo: “Siamo però sicuri che la denatalità porterà alla morte naturale delle classi pollaio? La situazione macroecononica italiana non induce all’ottimismo (debito alto, Pil basso per minori intrioti fiscali…). Il timore è che la politica potrebbe ridurre il personale scolastico a tempo indeterminato. In altri termini, il personale scolastico collocato in pensione sarà sostituito solo dai supplenti con contratto annuale! Staremo a vedere.

In attesa del miracolo però, si permette alle classi pollaio di continuare a produrre danni sull’apprendimento. Lo conferma anche C. Costarelli: il prossimo anno non cambierà lo scenario!”

Si sperava di essere smentito. Invece la conferma che la riduzione della popolazione scolastica guarderà solo al rapporto costi/benefici ( sicuramente non a livello di apprendimento), proviene da un’intervista al Ministro della P.A. Paolo Zangrillo rilasciata a Il Messaggero di oggi dove spiega che la riduzione di 5.660 docenti, decisione inevitabile dovuto all’inverno demografico, non comprometterà l’efficienza del sistema-scuola.

Concordiamo con il Ministro quando si riferisce al funzionamento del sistema scolastico, ma chi insegna guarda l’aula e pensa all’apprendimento. E qui nascono i dubbi!

Post Views: 213