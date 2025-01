Carla Garlatti (ex Garante infanzia) e i ragazzi. Il mal-essere silenzioso di una generazione angosciata

Carla Garlatti (ex Garante Infanzia) e iragazzi. Il mal-essere spesso silenzioso di una generazione.

Carla Garlatti (ex Garante Infanzia) e i ragazzi. Da una decina di giorni non ricopre più il ruolo-osservatorio sull’infanzia e adolescenza. Ha vissuto quattro anni intensi a contatto con un’ esperienza-mondo dove il futuro come prospettiva è divenuto incerto, estremamente liquido. La percezione nebulosa e indefinita del non-ancora ha favorito il sentimento di angoscia. I ragazzi sono consapevoli (forse) che esprimerla formalmente significherebbe preoccupare i genitori. Quindi opportunamente è sostituita dal termine “ansia” esistenzialmente meno dis-agevole ((Loredana Cirillo 2024). Questa è la condizione reale dei nostri ragazzi, abissalmente lontana da quella descritta da J. Hadt (Generazione ansiosa 2024).

La premessa era necessaria per comprendere anche la lettura profonda espressa da C. Carlatti e riportata da quotidiano “Avvenire” Si legge “Come stanno i ragazzi italiani, presidente Garlatti? Scuote la testa, sorride con un velo di amarezza, cercando una risposta che, come sua abitudine, riesca a fotografare efficacemente la realtà senza toni troppi aspri…Ora li conosco meglio e posso dire, sulla base di un’esperienza diretta, che ci sono troppi ragazzi, troppi adolescenti che stanno male perché le risposte che stiamo dando loro non sono adeguate“. L’ex Garante supporta la sua valutazione con i seguenti dati” Solo l’8 per cento dei ragazzi ha raccontato di considerarsi felice, il 7 per cento preferisce contatti on line, c’è addirittura un 26 per cento che non desidera rapporti diretti con i coetanei“. Carla Garlatti evidenzia la grande sofferenza delle famiglie, molte delle quali hanno riconfigurato il loro essere relazione (Donati) in valori e obiettivi all’insegna dell’efficienza e della prestazione.

