Circolare sui compiti. Contraddice la premessa

Circolare sui compiti. La premessa sconfessata

Circolare sui compiti. Il Ministro ha inviato ai D.S. una serie di raccomanadazioni riguardante l’assegnazione delle verifiche in classe e dei compiti da svolgere a casa. Ovviamente G. Valditara non può ignorare l’autonomia didattica prevista dal D.P.R. 295/99. Infatti la circolare si apre: “fermo restando che il DPR n. 275/1999 ha attribuito ai docenti ampi spazi decisionali in merito alla definizione della didattica e dell’attività di valutazione, compresa l’effettuazione di prove di verifica da parte degli alunni o dell’eventuale assegnazione di compiti da svolgere a casa, e apprezzando l’impegno quotidianamente profuso per una sempre più proficua collaborazione tra scuola e famiglie…”

Purtroppo poi il Ministro si sente in dovere di ricordare ai docenti alcune regole di comportamento. A mio parere queste raccomandazioni sono inutili, in quanto la maggior parte degli insegnanti sa come agire, in quanto conosce i propri ragazzi. La circolare non è un segnale di fiducia verso di loro. Esprime sicuramente una grande attenzione (eccessiva) verso “i clienti”, i quali per loro fragilità personali mal accettano queste prime, seconde… difficoltà della vita. Inoltre, conferma l’idea di una scuola che deve essere governata dal centro, dimenticando la complessità dell’atto educatico espressa dal rapporto docenti/studenti.

A quando una scuola seria e formativa? Questa necessita anche di uno studio personale, profondo spesso non facile e qualche volta stressante, che mal si concilia con il bisogno di asfaltare il percorso

