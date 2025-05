Classi pollaio. Non sono scomparse, permangono alle superiori

Classi pollaio. La iattura pedagogica non è stata risolta. Permane alle superiori. Il dato non aggiornato al grado inferiore

Classi pollaio. La sua ombra permane nella scuola

Classi pollaio. Ne abbiamo spesso parlato come la iattura pedagogica imposta nel lontano 2009. I responsabili di questo corpo estraneo alla riflessione pedagogica sono il duo Gelmini-Tremonti (Governo Berlusconi). Con il governo Conte 1 si sperava in suo superamento. Tante parole, una proposta di legge firmata da L. Azzolina nel 2018. Risultato: zero! Stessa conclusione dopo il periodo critico dovuto alla pandemia.

Recentemente – non troppo però – per tacitare ogni dissenso, è stata proposta una soluzione naturale: il decremento della popolazione avrebbe favorito il suo superamento, ma anche in questo caso nulla di fatto. Forte la tentazione di ridurre il personale scolastico!

La realtà purtroppo, conferma la definitiva naturalizzazione, assorbimento nel sistema scolastico delle classi pollaio. La conferma proviene da un report di Tuttoscuola, pubblicato in queste ore che Il riferimento è la scuola secondaria di secondo grado” Nelle classi del primo anno di corso il peso delle classi pollaio si fa sentire in valori assoluti e percentuali (927 classi su 25.326, pari al 3,7%). Conseguentemente sono 26.439 gli studenti presenti in quelle classi, pari al 4,7% dei 557.761 del primo anno di corso. Le classi pollaio del primo anno rappresentano la metà di tutte le classi di questa tipologia critica (927 su 1.829); lo stesso peso vale per il numero di studenti inseriti in tali classi (26.439 su 53.972)”.

Per la scuola dell’infanzia e quella del primo grado, occorre riferirsi all’anno 2020-21, fedelmente riportato nel dossier di tuttoscuola.it (Classi pollaio, ora basta!). Nella scuola precedente la primaria le sezioni che superano i 26 alunni sono 2032, mentre si riducono a 771 per la ex elementare.

Il punto critico dell’indagine è il riferimento al D.P.R. 81/09 che per le due scuole considerate pone il limite di 26 alunni (art. 9 e 10), superato il quale sono considerate pollaio.

Come più volte scritto quando ci sono persone, limitare il ragionamento al solo dato numerico è fuorviante. L’approccio aritmetico ha una sua giustificazione in situazioni lineari, dove non subentra la specificità della persona. Un alunno ha una una biografia fatta di luci, ombre, successi, fallimenti, possibilità e difficoltà… Di fronte alle situazioni critiche la soluzione è la personalizzazione. Sfido chiunque ad attuare percorsi di individualizzazione in presenza di alunni certificati (L. 104/92) o con Bes, Dsa…

