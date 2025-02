Concorso PNRR 2. Carenza di candidati

Concorso PNRR 2. Pubblicazione domande. Carenza di candidati

Concorso PNRR 2. Pubblicati i numeri delle domande

Concorso PNRR 2. Il Miur ha pubblicato il numero delle domande e quindi dei candidati. Come il precedente concorso l’offerta non incontra la domanda. In altri termini non sembra molto attraente o conveniente la possilità di assumere l’incarico di docente. Secondo Tuttoscuola.it ,notizia contenuta anche nella lettera settimanale le domande di partecipazione sono inferiori di 1/5 (20%). La maggior parte di queste riguardano i posti di sostegno (infanzia/primaria).

I numeri non lasciano dubbi su 4413 posti di sostegno, 3642 rimarranno scoperti (83%). Al 20% di non copertura si arriva aggiungendo i posti vacanti alla scuola secondaria (147 posti).

Sicuramente i dati presentano una criticità che occorrebbe capire, non per proporre una soluzione immediata, bensì per individuare una via d’uscita alla presente criticità. Diversamente è inutile parlare di inclusività se la figura di insegnante di sostegno ha perso la sua attrattiva.

