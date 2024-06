Contratto 2022-24. Il quadro macroeconomico rema contro

Contratto 2022-24. Fra qualche giorno l’Atto di indirizzo di Valditara. Occorre non illudersi. Il quadro macroeconomico rema contro

Contratto 2022-24. L’atto d’indirizzo del Ministro

Contratto 2022-24. Finalmente si avvia la procedura contrattuale. Tardi, se riflettiamo che siamo al terzo e conclusivo anno di questa tornata. Il 4 luglio il Ministto Valditara presenterà il suo Atto d’Indirizzo. Il documento rappresenta una sorta di binario entro il quale deve muoversi l’Aran. Comunque,l’Atto d’Indirizzo non potrù smentire la legge di Bilancio 2024 che ha previsto cinque miliardi per i contratti pubblici, di cui una buona parte andrà alla Sanità. A dicembre il personale scolastico è stato “folgorato” dall’anticipo per il 2024. La decisione è stata dettata da ragioni contabili

Ad ogni modo i sindacati registrano una significativa criticità.Le parti sociali, in particolare Anief, non chiedono più aumenti, ma di adeguamenti, confermando definitivamente la mia tesi. Comunque si dichiara che per un effettivo adeguamento all’inflazione occorrerà pensare a una copertura finanziaria del 20% ca.

Il quadro macroeconomico non favorisce l’ottimismo

Questa è lo scenario di partenza. Purtroppo il quadro macroeconomico non alimenta l’ottimismo. Qualche giorno fa ho scritto un articolo. “Sulla nostra testa pesa un debito enorme. Ovviamente sottaciuto, bisbigliato tanto da non far capure molto. Con il nuovo patto europeo firmato il 30 aprile saremo costretti a rientrare per diversi anni di 10 miliardi di €. Per il 2025 si legge su Il Sole 24 Ore:<<Si porrà il problema di dove reperire le risorse per la prossima legge di Bilancio. A conti fatti, la base di partenza non si allontana di molto dai 20 miliardi che serviranno solo a confermare per un altro anno alcune delle misure portanti della manovra 2024, finanziate solo per un anno: 10 miliardi per il taglio del cuneo fiscale (7% dei contributi previdenziali per i redditi fino a 25 mila euro, 6% per i redditi fino a 35 mila euro), 4,3 miliardi per la nuova Irpef, che è passata da quattro a tre aliquote, con l’accorpamento dei primi due scaglioni (con l’aliquota del 23% applicata sui redditi fino a 28mila euro)>>”.

Le prime avvisaglie si registrano sul versante pensionistico. il superamento della legge Fornero, come annunciato dalla Lega in campagna elettorale, rimarrà un bel sogno. Nonostante la copertura finanziaria, Il prossimo bersaglio saranno i contratti pubblici. Facile previsione!

