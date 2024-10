Contratto della scuola. La coperta è corta rispetto all’inflazione reale

Contratto della scuola. Esiste un divario significativo tra l’inflazione recuperata e quella reale.

Contratto della scuola. Si ferma al 6% di recupero

Contratto scuola. Al momento la copertura contrattuale si ferma al 5,78% pari a 160 €. Nella legge di Bilancio 2025, pare siano previsti altri 200 milioni. Sec0ndo IlSole24ore- scuola si dovrebbe raggiungere il 6%. Questa è la percentuale prevista dalla contrattazione, al netto del taglio del cuneo fiscale. Quest’ultimo però esula dal contratto. Poco o tanto? La giusta valutazione occorre farla, rapportandola all’inflazione reale. E purtroppo qui non ci siamo! Il costo della vita reale, secondo il segretario Gianna Fracassi e al 18%. Questa è la sua dichiarazione di un anno fa: “I contenuti del testo della legge di Bilancio 2024 licenziata dal Consiglio dei ministri e che seguirà ora l’iter parlamentare di approvazione sono del tutto lontani dalle più immediate necessità dei lavoratori di scuola, università, ricerca e Afam…Nonostante l’inflazione sia arrivata al 18%, gli aumenti salariali a fine triennio contrattuale si attesteranno al 5,80%, con buona pace del susseguirsi incessante delle dichiarazioni degli esponenti del Governo sulla necessità di ridare prestigio e dignità ai lavoratori della scuola, dell’università e della ricerca“.

In pratica il borsellino del personale docente diventa più magro, rispetto al costo della vita di 2/3. Non è azzardato scrivere che il Governo Meloni conferma la moderazione salariale inaugurata nel 1993 con il D.Lvo 29/93. Del resto con il debito pubblico al 137% che impone al nostro Paese una piano di avvicinamento settennale ai parametri europei (10-13 miliardi l’anno), è impensabile ottenere risorse ulteriori.

