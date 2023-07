Contratto economico della scuola 2022-24. Mancano le risorse

Contratto economico della scuola 2022-24. Giampaolo Galli dichiara senza mezzi come stanno le cose (Huffpost)

Contratto economico della scuola 2022-24. Difficile, se non impossibile

Contratto economico della scuola 2022-24. Faticosamente è stato siglato quello precedente con un aumento lordo di 120€. L’obiettivo è stato raggiunto, integrando la quota (D.Lvo 29/93 solo formalmente abrogato) con risorse aggiuntive.

Dal 1 gennaio 2022 il comparto pubblico e quindi la scuola sono senza contratto economico. Le leggi di bilancio 2022 e 2023 non contengono risorse per finanziarlo. Pessimo segnale. La prospettiva purtroppo non induce a sperare. La conferma proviene da Giampaolo Galli ( Direttore dell’Osservatorio dei conti pubblici) in un’intervista rilasciata a huffingtonpost.it “L’inflazione sottrae 40 miliardi di spesa pubblica. Significa meno soldi per contratti del pubblico impiego, sanità, ricerca, difesa. Per il Pnrr”non vedo un problema per quest’anno, ma dal 2024 in avanti potremmo essere costretti a emettere titoli sul mercato. A un costo più elevato”

Se lo scenario sarà confermato dai fatti, allora il palcoscenico sarà occupato da proposte (ad esempio insegnante tutor e coordinatore) che saranno sostenute da compensi economici irrisori. E’ bene saperlo, per evitare di cadere nella narrazione di “contratti europei“, di “adeguati riconoscimenti economici“…