Contratto scuola 2022-24. Le ultime notizie sui buoni pasto

Contratto scuola 2022-24. Le ultime notizie

Contratto scuola 2022-24. Gli ultimi aggiornamenti

Contratto scuola 2022-24. Se ne parla poco. Probabilmente perché l’aspetto economico che più interessa i lavoratori è già definito. Alla fine non ci saranno novità. Il tetto invalicabile dei 150€ medi lordi sarà rispettato. Per qualunque aggiornamento in positivo, infatti occorre una legge ad hoc. Dal loro punto di vista i sindacati denunciano la coperta corta (6%) rispetto all’inflazione reale vicina al 18%.

Le parti sociali tentano di aggirare la gabbia imposta dalle leggi di Bilancio 2022-24, chiedendo il riconoscimento dei buoni pasto per i docenti. La strada, però per i motivi già espressi, è tutta in salita. Lo ricorda il presidente dell’Aran “Serve una disposizione di legge che autorizzi lo stanziamento di ulteriori risorse, la platea dei lavoratori interessati è molto ampia, senza coperture adeguate non è possibile inserire nel contratto 2022-24 una norma su buoni pasto” La dichiarazione è coerente con il profilo istituzionale dell’Aran. L’Agenza non ha alcun potere di andare contra legem. Del medesimo avviso la Commissione Istruzione e cultura del Senato che ha bocciato l’emendamento al Decreto Scuola.

Post Views: 274