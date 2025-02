Contratto scuola 2022-24. Meglio l’uovo oggi o la gallina domani?

Contratto scuola 2022-24. A giorni l’apertura della trattativa. Alcuni sindacati minacciano di non sottoscriverlo

Contratto scuola 2022-24. Apertura della trattativa

Contratto scuola 2022-24. Fra qualche giorno si aprirà il confronto tra l’Aran e i sindacati. Come avviene da diverso tempo, il percorso è già segnato. Il riferimento è Atto d’indirizzo del Miur che stabilisce i paletti finanziari. La fonte è la legge di Bilancio che ha confermato l’aggiornamento (non aumento e adeguamento) tabellare del 5,78%. Occorre considerare anche i fondi aggiuntivi relativi al nuovo sistema della formazione incentivata. Ieri Il Messaggero ha dedicato un ampio spazio a questa novità, confermando il sistema premiale (merito) voluto dal Ministro G. Valditara. In sintesi chi svolgerà attività aggiuntive (tutor, orientatori, responsabili di progetto…) dovrà partecipare a corsi di formazione. Se l’esito sarà positivo riceverà una quota una tantum, che diventerà strutturale dopo altri due cicli triennali di formazione con esito postivo

Meglio l’uovo oggi o la gallina domani?

Dal punto di vista sindacale si registra il dissenso della FLC-Cgil e Uil. Le suddette sigle non accettano la quota tabellare che copre solo di 1/3 l’aumento del costo della vita nel triennio considerato (18%). Questa mattina il quotidiano La Verità attacca la posizione dei due sindacati. In realtà l’articolo a firma del Direttore è rivolto soprattutto al sindacato di M. Landini e in modo più defilato alla Uil. Il titolo lo conferma ” La Cgil taglia la paga agli insegnanti“. M. Del Pietro chiede realisticamente al sindacato di M. Landini se spera l’insperabile: aumenti non previsti dalla Legge di Bilancio. Conclude che l’atteggiamento dei sindacati dissenzienti hanno bloccato senza prospettive concrete di una risoluzione maggiormente favorevole gli aumenti del personale medico e degli enti locali.

Concludendo Flc-Cgil e Uil stanno conducendo una battaglia coraggiosa, non accettando la proposta governativa non soddisfacente pe i lavoratori della scuola. E’ una decisione molto rischiosa, che si espone alla critica di scarso realismo, inseguendo una prospettiva scarsamente fondata sulla situazione finanziaria del nostro Paese. In sintesi la Cgil non si accontenta dell’uovo oggi, sperando di poter mangiare domani la gallina. Nelle prossime settimane i fatti diranno se il rifiuto era la strategia migliore.

