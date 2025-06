Contratto scuola 2022-24. Sui buoni pasto occorre specificare le risorse

Contratto scuola 2022-24. M. Pacifico rilascia un’intervista. Lodevole l’intenzione di ottenere il massimo risultato possibile. Il punto critico

Contratto scuola 2022-24. L’intervista di M. Pacifico

Contratto scuola 2022-24. La trattativa langue. Sembra ferma so un binario morto. La firma del contratto, e quindi la sua conclusione, si allontana nel tempo. I sindacati, ovviamente hanno fatto presente la carenza delle risorse. La nuova proposta sui buoni pasto ha ricevuto uno stop da Naddeo (Aran). Il sindacato Anief non accetta la giusta considerazione del Presidente dell’Aran. In un’intervista rilasciata a orizzontescuola.it e ripresa sul sito del sindacato, M. Pacifico ha dichiarato: “ci sono risorse inutilizzate per il personale ATA e docente che potremmo distribuire, proposte sui buoni pasto da rimettere alla contrattazione integrativa, leggi intervenute sulla progressione di carriera da recepire, proposte su maggior spazio alla concertazione rispetto all’Informativa sulla gestione dei rapporti di lavoro. Ci aspettiamo fra un mese un’apertura su tutti questi temi”

La richiesta è legittima, ma è generica, in quanto non specifica a quali risorse fa riferimento.

Post Views: 256