Contratto scuola. Le forze armate anticipano il nostro scenario

Contratto scuola. Le forze armate anticipano lo scenario deprimente per la scuola. Confermate le “briciole di pane”

Contratto scuola. Lo scenario anticipato dalle forze armate

Contratto scuola. L’Atto d’Indirizzo è stato consegnato alle parti sociali. Si parla di tutto, ma non delle cifre stanziate per il comparto scuola. Indubbiamente per i lavoratori della scuola la stagione estiva non rappresenta il momento ideale per forme di protesta. Tutto è rimandato a settembre, quando riprenderà il solito canovaccio.

Molto però si può capire dagli aumenti previsti per le forze armate. A fronte del solito proclama dell’importanza per questo settore – il governo ripete l’annuncio per ogni comparto e in ogni situazione- “sempre dalla loro parte, sempre al fianco di chi quotidianamente lavora per la difesa di tutti noi”, il quadro è desolante. Tenendo presente, quanto dichiara M. Pacifico (Anief) che occorrebbero trenta miliardi per coprire l’inflazione reale del triennio 2022-24 (comparto pubblico), interessante l’analisi che viene fatta sul fantasmagorico accordo con le forze armate. Si legge: ” Una pioggia di denari lordi: mediamente 190 euro l’anno ovvero 52 centesimi giornalieri. Si va dai 172 euro lordi l’anno ( 47 centesimi giornalieri) per i dipendenti dell’esercito ai 194 lordi annui ( 53 centesimi giornalieri) per la guardia di Finanza. Ciò secondo il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano“.

Più volte è stato scritto che gli “scoppiettanti” aumenti saranno su queste cifre. I vincoli li consociamo tutti: per i prossimi dieci anni il governo dovrà prevedere 13 miliardi di € per rendere sopprtabile il debito pubblico e ciliegina sulla torta accantonare 10 milid’impegno rispetto al Pil.

