Copertura sanitaria per i docenti. Gli aspetti minimi della proposta

Copertura sanitaria per i docenti. Il Ministro scopre le carte

Copertura sanitaria per i docenti. L’altro giorno, scrivevamo che la proposta era da sostenere. Attedevamo solo di consocere i particolari per una valutazione più completa. Ecco allora i particolari comunicati dal Ministro. Intervenendo a un evento di ANP ha dichiarato che la sua proposta risulterà vantaggiosa ” con sole 4 euro al mese”, quindi circa 50 euro l’anno, si avrà “una copertura assicurativa di circa 6 mila euro”

Qualche considerazione. Innanzitutto sarà il lavoratore a sostenere economicamente la proposta. Era impensabile che l’Amministrazione potesse sostituirsi. Il debito pubblico e la prossima revisione della spesa chiesta dal Ministro Giorgetti sono degli impedimenti. Inoltre la coperta risulta corta. Risulterà adeguata per piccoli interventi, ma per quelli importanti occorrerà rivolgersi al Servizio Sanirtario Nazionale, accettando in alcuni casi i tempi lunghi … Resta comunque ancora una proposta. Nei prossimi giorni avremo altri particolari

