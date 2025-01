Culpa in vigilando. Quando l’azione dell’alunno/studente è imprevedibile

Culpa in vigilando. Solo il comportamento imprevedibile libera il docente. Quali sono gli elementi pregressi che caratterizzano l’azione repentina?

Culpa in vigilando. Rappresenta la Spada di Damocle sulla testa dell’insegnante. Qualcuno ritiene che sia sufficiente essere presente per essere scagionato. Qualche altro, invece, attua comportamenti attivi finalizzati a ridurre, meglio ad azzerare, il verificarsi dell’evento. Non è difficile individuare il comportamento corretto. Ci aiuta l’art. 2048 comma 2 e 3 del c.c. ” I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita’ soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”

Il Codice civile, quindi risolve ogni dubbio. Occorre che l’evento che causa il danno a sé (alunno, studente) o ad altri sia valutato dal giudice come repentino, non prevedibile.

Le caratteristiche dell’imprevedibilità

La categoria dell’imprevedibilità evidenzia la centralità dello storico del ragazzo. Impossibile, attribuire questa tipologia a un comportamento se non si guarda alla biografia scolastica e personale del ragazzo. Quindi il suo passato entraco significativamente in gio. Fatta questa premessa l’imprevedibilità è correlata alla maturità del ragazzo, “all’assenza di malattie ritardanti” ( Corte cassazione sentenza 8740 del 26 giugno 2001), di documentazione (importante l’invio in segreteria e il suo protocollo), provvedimenti disciplinari da parte degli insegnanti su eventi simili e registrati in momenti precedenti all’evento. Il primo gruppo di documenti, se prodotto, non deve limitarsi a riportare la singola vicenda, ma deve essere accompagnata anche dalle decisioni del gruppo docente per azzerare il verificarsi del danno. Quando si verificano questi eventi il magistrato chiamato in causa guarda solo al passato certificato. Da qui valuta il grado di imprevedibilità.

