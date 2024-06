Debito pubblico e disavanzo italiano. La triste realtà dei prossimi anni

Debito pubblico e disavanzo italiano. Ci aspettano anni difficili per i contratti, le pensioni e altro

Debito pubblico e disavanzo italiano. Nubi nere all’orizzonte

Debito pubblico e disavanzo italiano. Il nostro Paese, e non solo, vive in una bolla che le impedisce di vedere la realtà. Gli esempi non sono difficili da trovare. Partiamo dalle ultime elezioni europee. I toni trionfanti dei partiti vincitori nascondono la triste realtà di un astensionismo che ha superato la soglia del 50% (votanti 49,69%). Pertanto le percentuali sui consensi, si riducono di molto se consideriamo il totale degli elettori. Eppure ci viene proposta un’altra realtà, dove il popolo sembra applaudire alla politica.

E arriviamo al tema di questo contributo. Sulla nostra testa pesa un debito enorme. Ovviamente sottaciuto, bisbigliato tanto da non far capure molto. Con il nuovo patto europeo firmato il 30 aprile saremo costretti a rientrare per diversi anni di 10 miliardi di €. Per il 2025 si legge su Il Sole 24 Ore:”Si porrà il problema di dove reperire le risorse per la prossima legge di Bilancio. A conti fatti, la base di partenza non si allontana di molto dai 20 miliardi che serviranno solo a confermare per un altro anno alcune delle misure portanti della manovra 2024, finanziate solo per un anno: 10 miliardi per il taglio del cuneo fiscale (7% dei contributi previdenziali per i redditi fino a 25 mila euro, 6% per i redditi fino a 35 mila euro), 4,3 miliardi per la nuova Irpef, che è passata da quattro a tre aliquote, con l’accorpamento dei primi due scaglioni (con l’aliquota del 23% applicata sui redditi fino a 28mila euro)”

Le inevitabili conseguenze

Ne consegue che i prossimi contratti pubblici sono a rischio di firma. Neanche le future pensioni sono esenti da rischi (Fornero bis più pesante). Qualcuno dirà che i soldi ci sono. E’ sufficiente infatti pensare ai miliardi spesi per inviare armi all’Ucraina. Vero, e questo rimanda al problema delle priorità. Sicuramente il comparto pubblico e il Welfare non sono in cima alla lista di questo governo, ma anche di quelli precedenti. Tutto questo spiega l’ alta percentuale di astensionismo. Ieri A. Ghisleri (“Poca fiducia nella Ue troppo divisa uno su due non ha votato per sconforto“La Stampa) commentando il voto europeo ha scritto che il confronto politico è stato spesso molto ideologico e poco attento ai bisogni delle persone. Inevitabile pertanto lo scarso interesse per il voto. Purtroppo non si ha l’impressione che i partiti abbiano compreso la gravita del problema, oppure se lo hanno capito…