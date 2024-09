Dispersione scolastica esplicita. Per quasi la metà dei ragazzi il problema è lo smartphone (Valditara).

Dispersione scolastica esplicita. Per il Ministro la responsabilità è tutta degli smartphone. Il riduzionismo di G. Valditara

Dispersione scolastica esplicita. La semplice risposta del Ministro

Dispersione scolastica esplicita. Il fenomeno preoccupa. Maggiormente rispetto a quella implicita che riguarda i reali livelli di competenza dei ragazzi in uscita dal sistema scolastico. La dispersione esplicita, invece rimanda all’abbandono del percorso di studi. Secondo l’ultimo dato a disposizione sono 110.000 i ragazzi che volontariamente escono dal radar del sistema scolastico.

Il Ministro Valditara ha dichiarato a “Porta a porta” (B. Vespa) “Abbiamo calcolato 50mila ragazzi che non vanno più a scuola per stare attaccati a cellulari e social. Si rinchiudono per almeno sei mesi nella loro stanza, dipendenti totalmente da questi strumenti virtuali…siccome ormai la scienza è abbastanza univoca (il cellulare soprattutto per i ragazzi più giovani, per i bambini, fa male) torniamo ad abituarci ad avere relazioni positive, belle immediate, dirette con i nostri figli. Quando un genitore mette a letto il proprio figlio, non gli dia in mano un cellulare, gli racconti, gli legga una bella storia, perché anche in questo modo si abitua il ragazzo alla fantasia”

La risposta del Ministro rimane vaga nel supporto scientifico. In altri termini, non è citata la ricerca, lo studio che avvalora la sua dichiarazione, togliendo quindi alla sua dichiarazione l’elemento scientifico. Da qui l’approcco semplicistico al problema, riducendo a un solo fattore la causa del quasi 50% di dispersione. E’ dello stesso parere l’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza (AGIA 2021) la dispersione scolastica ““sempre più considerata un fenomeno complesso e multidimensionale, non riconducibile a un’unica causa (sia essa di ordine biologico, psichico o sociale), che necessita di uno sguardo ampio e pluridisciplinare per essere compreso e soprattutto affrontato”



La teoria dei sistemi

L’approccio semplicistico del Ministro contrasta con la teoria dei sistemi“Come esseri umani non siamo isolati in una identità psico-fisica, ma siamo parte di una serie di ulteriori sistemi via via più ampi e complessi, quali la famiglia, la nazione, il continente, il pianeta, la storia, lo spazio e il tempo in cui si muove la nostra vita. Non a caso si utilizza il termine di ecosistema per indicare l’intima connessione tra l’ambiente e l’insieme degli esseri viventi che lo abitano con reciproche influenze. All’interno del corpo umano si trovano poi vari organi, apparati e sistemi (il sistema nervoso, endocrino, circolatorio, respiratorio, immunitario, ecc.) che svolgono specifiche funzioni e concorrono al mantenimento della vita.

L’Albero Genealogico, inteso come Sistema Familiare, è composto da diversi elementi, è un sistema aperto e in espansione, e cerca continuamente l’equilibrio e l’auto-regolazione cibernetica. Le informazioni che circolano quindi nel sistema (o nell’Inconscio Familiare, o Anima Familiare) risentono di tutte le esperienze più o meno drammatiche vissute dai membri della nostra famiglia di origine: il problema di un singolo elemento si riflette sull’intero sistema“.

Bronfenbrenner: modello ecobiologico

All’inizio del 2023 scrivevo : “In campo educativo è da segnalare il modello ecobiologico di Bronfenbrenner che ricorda molto quello transazionale di M. Linehan. In sintesi: L’educazione è un processo complesso, mai unidirezionale o comportamentista (S-R) Non esiste solo il ragazzo e un’unica agenzia formativa (la scuola). La formazione è il risultato dell’interazione tra il soggetto ( nel nostro caso lo studente) e la multidimensionalità dell’ambiente (famiglia, relazioni di cortile e più ampie, valori sociali e culturali, massmedia…). Ogni dimensione è costituita da diversi soggetti sociali, scenari culturali, economici, sistemi di valori… che “dicono la loro” sulla formazione, in una relazione sistemica. multidirezionale e biunivoca”.

Post Views: 159