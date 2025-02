Docenti e burnout. Un suicidio al mese, un fenomeno ignorato (V. Lodolo D’Oria)

Docenti e burnout. Purtroppo si può arrivare anche alla decsione-limire del suicidio. Un lavoro di V. Lodolo D’Oria ne evidenzia la cadenza mensile

Docenti e burnout. Il fenomeno del suicidio “mensile” (Vittorio Lodolo D’Oria)

Docenti e burnout. Ogni tanto se ne parla. La riflessione, però, come accade per altre questioni è confinata ai siti di settore o specialistici. Generalmente non attira la stampa o i talk-show. Questi, ovviamente offrono molto spazio alla struttura (quesitoni economiche) o a qualche aspetto non sempre importante della struttura (politica). Solitamente il vissuto delle persone è attenzionato, perché funzionale alla vendita del cartaceo o alla visualizzazione. Si distingue il giornale “Avvenire” che si caratterizza per questa attenzione all’esistenza delle persone (disagi degli anziani, condizione dell’infanzia…) . La scelta del quotidiano non soprende, se consideriamo la sua prospettiva culturale (il cattolicesimo). Forse sta in questo taglio l’incremento delle vendite registrato recentemente (settembre/ orrobre 2024).

Questa mattina sono proposti in prima pagina (rassegna stampa) un editoriale e un articolo che fa riferimento al vissuto delle persone. Il primo ha come titolo “Il capitale relazionale“, il secondo ” Insegnanti, un suicidio ogni mese da dieci anni“. Qui occupiamoci di quest’ultimo. Il contributo fa riferimento a uno studio di Vittorio Lodolo D’Oria che da anni si dedica allo studio del burnout dei docenti (stress da lavoro che comporta logorio psicofisico)

Labparlamento.it permette di conoscerne i dettagli. Innanzitutto il resoconto evidenzia il contesto del fenomeno suicidio (difficoltà di stime esatte, maggiore propensione dell’uomo rispetto alla donna…). Segue la quantificazione del suicidio dei docenti. Si legge: “Nel 2024 si sono registrati 10 suicidi in perfetta linea con i dieci anni precedenti. Se consideriamo l’intero periodo 2014-2024 sono stati osservati un totale di 110 suicidi con una media esatta di 10 suicidi all’anno (uno al mese se escludiamo il periodo estivo di luglio e agosto). Un picco anomalo (circa un quarto del totale degli eventi) è stato registrato nel 2017, senza alcuna spiegazione apparente, mentre negli altri anni si sono avuti dai 5 agli 11 suicidi per anno.” Ovviamente, il contributo non si ferma a questa evidenzia. Prende in considerazione altri aspetti che lascio alla curiosità del lettore.

In conclusione l’analisi del fenomeno giustifica maggiormente la proposta del sindacato Anief di portare la pensione degli insegnanti a 60 anni, come avviene per le forze armate e la polizia. Purtroppo sarà inascoltata per il semplice motico che è signficativamente onerosa, confermando che l’attuale contesto è governato e fortemente condizionato dal finanzcapitalismo (L. Gallino).

