E. Galli della Loggia e scuola, Il dito puntato versus i sindacati. La risposta

E. Galli della Loggia e la scuola. Con un articolo su Il Corriere della Sera (30 settembre) attacca i sindacati. La risposta del sindacato Flc-Cgil

E. Galli della Loggia e la scuola. Un duro attacco ai sindacati

E. Galli della Loggia e la scuola. Lunedì 30 settembre Il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo del noto opinionista. L’occhiello “Nella morsa dei sindacati” già dice molto. Ovviamente il titolo chiarisce il tema ” Il cambiamento nelle scuole: indipsensabile (quanto lontano)“. Secondo l’emerito professore universitario di Storia contemporanea, quando si parla di scuola nei dibattiti i grandi assenti sono gli insegnanti. La premessa ovviamente serve da supporto alla presunta intermediazione dei sindacati (è la loro funzione). La tesi di E. Galli della Loggia è la seguente: alle parti sociali conviene mantenere lo status quo dello stipendio basso e uguale per tutti, condizionando la qualità degli insegnanti con inevitabili ripercussioni sulla qualità del prodotto scolastico.

La risposta del sindacato (Flc-Cgil)

A mio parere il contributo risente dello sfondo culturale dell’opinionista che probabilmente punta al superamento della contrattazione collettiva, intesa come ostacolo al riconoscimento del merito. Per comprendere relazioni, articoli e commenti occorre sempre chiedersi qual è la metafisica (sfondo, prospettiva) di riferimento delle persone in questione.

Inoltre l’intervento di E. Galli della Loggia è condizionato dal bias della generalizzazione che riduce la complessità del mondo della scuola a un solo fattore: gli stipendi appiattiti!

Interessante la risposta di Gianna Fracassi, segretaria generale della FLC CGIL che apre a un orizzonte molto più ampio Si legge sul portale del sindacato “I liberi sindacati non sono il problema della scuola: semmai lo sono i tagli e i bilanci insufficienti, gli stipendi tra i più bassi d’Europa, le infrastrutture obsolete, un esercito di precari, l’abbandono scolastico per povertà e assenza di sostegno solo per fare alcuni esempi. Su questi temi – ed è una verifica molto semplice da fare – la CGIL non ha fatto sconti a nessuno dei ministri che si sono succeduti nel corso degli anni, qualunque fosse l’orientamento politico di riferimento del Governo. Quello che risulta stupefacente continua ad essere il silenzio di eminenti opinionisti (o a volte persino connivenza politica) con quei governi che nel corso degli ultimi venti anni hanno tagliato le risorse per il sistema di istruzione, bloccato il rinnovo dei contratti collettivi per anni, reso precari migliaia di docenti con riforme nefaste”.

Il resto della risposta è una difesa ad oltranza dell’azione sindacale.

Ovviamente il sindacato ha le sue responsabilità (ad es. richiedere la revisione del D.Lvo 29/93 solo formalmente abolito), la sua forza dipende anche dalla partecipazione dei lavoratori agli scioperi ed ad iniziative . Negli ultimi anni, purtroppo, questa si ferma su percentuali molto basse che sicuramente non possono infastidire il Governo di turno. Quest’ultima situazione dipende anche da scoramento dei lavoratori, indotto dalle diverse leggi antisciopero (la madre di tutte è la L.146/90). Come si evince da questi pochi passaggi la situazione è più complessa di quella prospettata dal professore universitario.

