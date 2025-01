Estorsione sessuale online. Un fenomeno da non sottovalutare. Alcune soluzioni

Estorsione sessuale online. La solitudine, la noia del bambin0/ragazzo alimentano il fenomeno. I dati della polizia postale. Cosa devono fare ragazzi e le famiglie?

Estorsione sessuale online. Il fenomeno, l’allarme della polizia postale

Estorsione sessuale online. L’espressione è mutuata nella lingua inglese con il termine di sextortion. La solitudine e la noia sono le due condizioni che alimentano il fenomeno. In altre parole, bambini e ragazzi per sfuggire all’isolamento spesso imposto dai genitori, condizionati dalla paura del fuori cadono nella trappola dell’amico senza corpo, camuffato in principe azzurro o principessa rosa. La strategia è nota. Il primo contatto è amichevole e avviene tramite un messaggio (chat) che esprime apprezzamenti sulla foto e/o video pubblicate. Il profilo del predatore, ovviamente è seducente. Si prosegue con conversazioni finalizzate a conquistare la fiducia della potenziale vittima. Si arriva poi a richiedere foto, video gradualmente “spinti” che diventano materiale di ricatto. In poco tempo si passa da una conversazione rillassata a una dove prevale la richiesta perentoria di denaro. La vittima spesso paga per evitare la divulgazione. Tutto questo avviene spesso all’insaputa dei genitori.

L’allarme della polizia postale.

La polizia postale è conoscenza del fenomeno che purtroppo non sembra rallentare. Sul sito di Mondo digitale si legge “Nel 2023 sono aumentati i casi di sextortion, soprattutto nei confronti dei minorenni, passando dai 130 casi del 2022 ai 136 registrati nel 2023. Lo rileva il bilancio annuale della Polizia postale, che sottolinea come il reato, prima “appannaggio del mondo degli adulti”, attualmente “coinvolge frequentemente gli adolescenti, in particolare, in modo preoccupante, ragazzi tra i 15 e i 17 anni”.Dal resoconto delle attività effettuate nel 2023, si evince un lieve calo dei casi di adescamento online, confermando però in larga parte il coinvolgimento di minori di età compresa tra i 10 e i 13 anni, giovani che non dovrebbero poter aver accesso ai social network e che dovrebbero essere sorvegliati dalle famiglie“.

Cosa fare? I suggerimenti

Eco quindi la soluzione: genitori più presenti e soprattutto più dialoganti con i figli. Questi ultimi devono pubblicare il meno possibile (scriverei per nulla) materiale video o foto che li riguardano. Il discorso vale anche per i loro contatti che presumibilmente essendo minorenni possono farli incorrere in una denuncia. Se minori di quattordici anni sono i genitori a rispondere civilmente o penalmente.

In presenza però di una situzione già attivata, allora ococrre seguire i consigli della Polizia postale. Difficilmente questi saranno letti sui social network dove si pubblicano i contributi del blog. I ragazzi hanno completato la migrazione verso altri ambienti. I genitori, però…

Nel dettaglio i consigli:

“Segnalate il commento e bloccate subito l’utente che cerca di contattarvi.

– Mai cedere al ricatto pagando le somme richieste. Non smetteranno di chiedere denaro e le richieste, si faranno più insistenti;

– Non vergognarsi per aver condiviso immagini intime. Siamo di fronte a criminali organizzati che conoscono le curiosità e le fragilità delle vittime di questo tipo di reato;

– Non cancellare i messaggi scambiati con gli estorsori, non chiudere i profili social su cui ai viene contattati, ma conservare gli screen – shot delle conversazioni e delle minacce e del profilo dell’estorsore;

– Fare una segnalazione sul nostro portale www.commissariatodips.it per chiedere aiuto, da soli è più difficile risolvere questo tipo di problemi;

– Segnalate il commento e bloccate subito l’utente che cerca di contattarvi.”

Post Views: 252