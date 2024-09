Famiglia versus scuola. ” Si torni all’orario dello scorso anno!”

Famiglia versus scuola. Il contenzioso è l’orario scolastico. Dovranno intervenire i giudici amministerativi?

Famiglia versus scuola. Al centro della contesa l’orario scolastico

Famiglia versus scuola. Riminitoday.it rende nota una vicenda dove l’incontro utenza/servizio pubblico si è trasformato in uno scontro che potrebbe anche finire davanti ai giudici amministrativi.

In sintesi la vicenda. il Consiglio d’Istituto (scuola Battelli di Novafeltria) ha adottato un nuovo orario per l’anno scolastico appena iniziato. I genitori, che sembrano ben informati sulla normativa scolastiva, si oppongono alla revisione, in quanto la relativa delibera doveva essere approvara entro il mese di ottobre del 2023 e non nove-dieci mesi dopo (luglio 2024). Ne deriva un problema per i genitori in quanto “alle famiglie interessate di valutare se iscrivere i figli presso altri Istituti con classi ad orari distribuiti su sei giorni a settimana. Inoltre la decisione assunta in tempi tanto stretti ha, come è facile immaginare, pesanti conseguenze sull’organizzazione familiare”

In conclusione i genitori, in caso di conferma della delibera (ottobre 2023) minacciano di rivolgersi a uno studio legale per ottenere la revisione.



Breve riflessione

Difficile valutare la situazione. Un articolo giornalistico non può essere esaustivo. Non conosciamo, infatti la posizione della scuola. Quindi il nostro giudizio resta sospeso. Ne sapremo qualcosa, solo a vicenda conclusa (si spera non davanti ai giudici). Oggettivamente la vicenda rimanda a una diversa relazione scuola/famiglia, che deve essere sempre regolata dalle norme, caratterizzate da diritti e doveri ben delineati. Qui inserisco anche quelli relativi all’educazione (ambito complesso). E importante che entrambe le istituzioni si attengano a questa semplice regola. Qualcuno storcerà il naso, ma non si può pensare a una relazione diversa tra il servizio pubblico e l’utenza regolata diversamente.

