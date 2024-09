Familicidio a Paderno Dugnano. Il mistero delle relazioni fa saltare ogni “lettura” (M. Gramellini)

Familicidio a Paderno Dugnano. La triste vicenda spazza via ogni tentativo di razionalizzazione. Rassicurante, ma fuorviante

Familicidio a Paderno Dugnano. Di fronte all’insondabile occorre un sano scetticismo

Familicidio a Paderno Dugnano. La vicenda è nota. Inutile riproporla. Di fronte a situazioni estreme (e non solo) la nostra domanda conduce a razionalizzare. In altri termini, si tenta di dare una spiegazione. La nostra mente preferisce, il “senso” “i percorsi segnati”. Rifugge dal caos, dall’inspiegabile (T. Pievani, Girotto, Vallortigara, “Nati per credere”). Il tentativo è dettato anche dal bias della conferma, che rincorre la coerenza con il nostro sistema valoriale, culturale di riferimento. L’esempio postmoderno sono le bolle virtuali (tribù), declinate nell’appartenza a gruppi social, o a chat…

Tutto questo è avvenuto all’indomani della suddetta vicenda. Il web e i mass-media sono stati immediatamente colonizzati da pareri, dichiarazioni di esperti, opinionisti che hanno proposto la loro lettura psicologica, relazionale del famicilidio. L’amplificazione mediatica è dettata dall’esigenza di aumentare la vendita di copie di giornali, le visualizzazioni…

Ci siamo avvicinati con molta prudenza, esprimendo un parere molto prudente . Difficile affermare se l’obiettivo è stato raggiunto.

Dopo questa premessa, passiamo alla vicenda che conferma la necessità di seguire i canoni dello scettiscismo (epoché= astensione da ogni giudizio e afasia= silenzio). Questa mattina M. Gramellini nel suo “Caffé” (Il Corriere della Sera) scrive “Davanti alle parole del ragazzo di Paderno Dugnano che ha ucciso madre, padre e fratello—«Vedendomi silenzioso, i miei genitori mi chiedevano spesso se c’era qualcosa che non andava, ma io dicevo che andava tutto bene» — traballano i quadretti psicologici che hanno trasformato un evento di cronaca nera nello specchio deforme della famiglia contemporanea”

La dichiarazione apre alla dimensione imperscrutabile di ogni relazione, nella quale entrano in gioco molti fattori. Chi tenta di entrarci rischia sempre una forzatura

