Filippo Caccamo. La denuncia della bolla che separa i ragazzi dalla vita

Filippo Caccamo. L’efficace determinazione della bolla che separa i ragazzi dalla vita

Filippo Caccamo. L’efficace presentazione della bolla

Filippo Caccamo. Comico, autore, attore e insegnante “disperato”. Egli con la prosa efficace che lo caratterizza presenta la bolla nella quale vivono i nostri ragazzi. Una dimensione artificiale, fatta solo di luci che in prospettiva svanirà per lasciare i nostri figli a “guardare” alla complessità della vita. Questa è una splendida avventura che per essere vissuta pienamente necessita di un’adeguata preparazione che preveda la gestione matura del bianco e del nero, più spesso però del grigio. I primi due colori sono abbinati alle situazioni nettamente positive o negative. L’esperienza, però ci ha insegnato che la realtà presenta situazioni e vicende tinte di grigio, sfumate, dove è difficile individuare il senso, la direzione. Da qui la dimensione problematica della realtà che impone una giusta riflessione e valutazione di tutti gli aspetti dell’esperienza vissuta.

Fatta questa premessa ecco le parole del comico postate sulla sua pagina Facebook. “Il tema dei mazzi di fiori, rose, e feste enormi per l’esame di maturità è solo la punta dell’iceberg di un processo.Un processo iniziato con “non si possono dare note, non si puó bocciare, non si puó usare la penna rossa, non si puó sgridare. Si deve sempre premiare, sempre.Anche quando da premiare non c’è nulla. Si deve far credere ai ragazzi che il mondo reale è proprio fatto così.Che all’università il professore ti capirà, sul lavoro il capo ti coccolerà, nessuno userá mai la penna rossa, anzi, al tuo minimo successo lavorativo premi e promozioni saranno lì, pronti per te.La scuola, tanto colpevole quanto innocente, ha concesso il via libera a questo processo.E i mazzi di fiori, per un orale preparato a metà, sono solo la punta dell’iceberg. Auguri“.

Post Views: 126