G. Valditara e gli smartphone, la proposta di divieto poco efficace

G. Valditara e gli smartphone. Il Ministro promotore di un divieto europeo all’uso. Inefficace in assenza del supporto genitoriale

G. Valditara e gli smartphone. Promotore di un divieto europeo

G. Valditara e gli smartphone. Il Ministro ha proposto all’Europa, compresa ovviamente l’Italia, una raccomandazione che vieti l’uso del dispositivo a scuola. Supporta l’iniziativa, dichiarando “I risultati degli studi scientifici dimostrano che l’abuso di dispositivi mobili durante l’infanzia e la preadolescenza incide negativamente sullo sviluppo cognitivo, causando perdita di concentrazione e memoria, riduzione delle competenze linguistiche e del pensiero critico. Oltre al calo delle performance scolastiche, l’uso eccessivo degli smartphone in età precoce è riconosciuto come una delle principali cause di isolamento sociale“.

Probabilmente il Ministro pensa allo studio EYES UP (EarlY Exposure to Screens and Unequal Performance). In un articolo recente abbiamo evidenziato le perplessità di alcuni protagonisti di questo lavoro, circa la relazione forzata tra l’uso degli smartphone e il rendimento scolastico.

Senza il supporto dei genitori…

L’iniziativa rappresenta una bandierina identitaria del Ministro, insieme a quella di una scuola seria. Indica anche la volontà di discontinuità rispetto ai dicasteri precedenti che, a suo dire, non hanno fatto abbastanza per risolvere il problema.

La proposta però non modificherà la situazione apprenditiva dei nostri ragazzi. Essi vivono in un sistema ecologico fatto di più ambienti e situazioni. Uno di questi è la famiglia. Senza il supporto dei genitori, si otterrà poco. Giocoresponsabile.info ha pubblicato un lavoro, commentato a gennaio dove è evidenziata la grave responsabilità dei genitori.

Fa parte della quotidiana assistere a scene al ristorante e non solo, ben descritte in un post:

“Ieri sera ero a cena fuori.

Nel tavolo accanto, una giovane coppia con amici e un bambino di circa un anno.Dopo aver mangiato, il piccolo ha iniziato ad agitarsi.

Non piangeva: cercava semplicemente qualcosa. Stimoli, attenzioni, forse solo uno sguardo in più.

Il padre ha preso il telefono, ha aperto un cartone animato e glielo ha messo davanti.

Poi ha ripreso a chiacchierare.

Il bambino è rimasto fermo, immobile, catturato dalla luce di quello schermo per più di un’ora.

Poi sono andati via.

Post Views: 197