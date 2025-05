G. Valditara e il ruolo della scuola. Per la risposta occorre andare oltre la forma

G. Valditara e il ruolo della scuola. La risposta del Ministro salva il dettato costituzionale le richieste del mondo produttivo. In realtà dà molta importanza al secondo scopo.

G. Valditara e il ruolo della scuola. Da almeno trent’anni l’istituzione scolastica vive una crisi d’identità. Da una parte i sostenitori di una scuola attenta alla formazione dell’uomo e del cittadino, dall’altra, invece aumentano i fautori di una scuola che prepara al lavoro. Risultato l’Istituzione scolastica è strattonata, spesso da persone che non vivono la quotidianità dell’aula. Tuttavia, ” non può, come Arlecchino farsi serva di due padroni. Deve scegliere quale principio seguire, quale strada imboccare” (M. Baldacci, La scuola al bivio).

Il Ministro tenta di salvare le due anime della scuola. Due giorni fa ha dichiarato: “La scuola serve per due cose:

a formare alla libertà, alla capacità di far crescere cittadini maturi e responsabili.

La scuola serve per formare al mondo del lavoro. Deve dare concretezza ai nostri giovani, oltre a quelle competenze trasversali e decisive per l’inserimento nel mondo del lavoro, come il saper lavorare in squadra, la gestione del tempo, il saper valorizzare i talenti di ciascuno”

Cosa davvero pensa il Ministro? Una possibile risposta

Formalmente ha tenuto insieme la scuola della Repubblica e quella più vcina alle richieste del mondo produttivo. Il sospetto però è che egli sia più sensibile verso quest’ultimo ruolo. E’ sufficiente confrontare il numero dei termini e il grado di sviluppo concettuale tra le due anime, tenendo conto del canone postmoderno della comunicazione caratterizzate dalla sinteticità e dal moderato sviluppo concettuale.

