Generazione alpha, report sul loro mondo digitale

Generazione Alpha. Immersi totalmente nel digitale

Generazione alpha. Quando parliamo di questo nuovo gruppo ci riferiamo ai nati dopo il 2010. La Generazione z (1995-2009) rappresentava un gruppo di passaggio dove il mondo reale, pur residuale, aveva ancora un senso, un significato. Questi ragazzi presentavano un profilo ibrido di off/online. Un esempio per tutti: la socializzazione dipendeva ancora (in minima parte) da una certa prossimità fisica. Oggi, invece, lo smartphone rappresentava per i bambini, i ragazzi uno strumento per formarsi socialmente. Una dimensione diversa fatta di apparenza, di alterazione rispetto al reale (avatar tendenti sempre al bello estetico e alla perfezione fisica), di un narcisismo diffuso dove l’io ha sostituito il noi, mortificando l’ascolto e l’0sservazione dell’altro. Ha un certo fondamento quando J. Haidt (“la generazione ansiosa”) sostiene che stiamo vivendo una rivoluzione antropologica prodotta dallo smartphone, ma anche dai tablet.

Un report indaga sul mondo della Generazione Alpha

Interessante il report Immaginando un altro sé – Esplorando le abitudini online della generazione Alpha, condotto dal Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e coordinata da Simone Digennaro – PhD, Professore Associato in Pedagogia ed Educatore Professionale.

In sintesi “hanno accesso ai social network pur non avendo ancora tutti l’età minima stabilita in Italia per poterlo fare, che è tra i 13 e i 14 anni a seconda dei social. Usano soprattutto Youtube e Whatsapp e tra le attività che svolgono più frequentemente c’è quella di guardare foto e video, sperimentando un modo di vivere i social prettamente passivo. L’ideale di magrezza e perfezione del corpo perseguito soprattutto dalle ragazze promuove

piattaforme estetiche quali Tik-Tok, Instagram e Pinterest, senza però dimenticare Youtube. Non soprende la parziale o totale assenza degli adulti “Per quanto riguarda le attività su internet in generale, il 43,5% dei preadolescenti intervistati ha affermato di non essere controllato. In particolare, il 32.92% degli alunni e delle alunne che frequentano la prima media dichiara di non essere controllato dai genitori. Percentuale che sale al 39.11% per le seconde e al 57% per le terze”.

