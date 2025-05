Generazione ludiforme. La vita segue altri binari

Generazione ludiforme. Risultato personalità formato autostrada.

Generazione ludiforme. Come sarà il loro futuro?

Generazione ludiforme. Chi frequenta le aule scolastiche conosce bene la situazione. Soprattutto i bambini – non tutti fortunatamente – s’impegnano in un’attività finché piace. La situazione assomiglia a quella di un veicolo che deve percorrere un’autostrada: gli incroci, i semafori sono inesistenti, le uscite diradate. Ovviamente tutto questo consente alte velocità e quindi una relativa facilità nella guida.

Lasciando l’esempio, molti bambini passano da un’attività ad un’altra con molta facilita. L’impegno, la perserveranza spesso latitano. Purtroppo la loro personalità risulta liquida con conseguenze anche immeditate sul loro comportamento: noia, insoddisfazione, facile irritabilità…

Ovviamente mokta responsabilità è dei genitori che facilmente acconsentono al cambio, dimenticando che la vita ha un’altra logica.

Per Rüdiger Maas ricercatore la situazione è molto diffusa. Si legge: “Smettere sta diventando sempre più comune. È sempre più auspicabile a livello sociale e ha persino connotazioni positive…Ma se rinunci costantemente, passi sempre all’attività successiva e hai la sensazione di non dover finire nulla. Questo può, in ultima analisi, rendere i bambini molto infelici

Post Views: 213