Giorgio Parisi. Il fisico esprime le sue preoccupazioni per la scuola. Nulla di nuovo

Giorgio Parisi. I suoi timori per la scuola

Giorgio Parisi. Fisico e premio Nobel per la fisica esprime le sue preoccupazioni per la scuola. Lo fa con un’intervista al Corriere della Sera. Ecco le sue parole: “Mi preoccupa più la scuola che si sta sfaldando: non ci sono grandi investimenti. I laboratori scientifici nelle scuole funzionano male, non ci sono fondi: è tutto il sistema che deve essere ripensato, ristrutturato.Così come un grosso problema è il prestigio degli insegnanti che è assolutamente diminuito col passare del tempo”: La sintesi tradisce la complessità dei problemi che caratterizzano il sistema formativo. Ovviamente non propone ricette risolutive. Difficilmente il suo intervento porterà a decisioni politiche. Tuttavia rappresenta un grido nel deserto, un sassolino capace solo di increspare le acque della scuola caratterizzate da una calma piatta sui massmedia nazionali. Ogni giorno, infatti è difficile leggere articoli che trattano di scuola. L’immagine contrasta con i tanti annunci che presentavano il sistema formativo come una priorità. Se questa fose reale, dovremmo leggere ogni giorno notizie, commenti e riflessioni sulla scuola. Questo però non avviene, in quanto generalmente il sistema formativo, non aumenta le copie o le visualizzazioni.

Post Views: 251