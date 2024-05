Giornata mondiale dei bambini. La loro meraviglia filosofica

Giornata mondiale dei bambini. Un articolo di A. Spataro (Il fattoquotidiano) presenta il loro atteggiamento puro e filosofico.

Giornata mondiale dei bambini. La loro apertura filosofica

Giornata mondiale dei bambini. Evento voluto da Papa Francesco intende mettere in evidenza il loro modo di rappprtarsi alla vita. In sintesi è apertura data dalle loro braccia sempre disposte ad accogliere le persone, dallo stupore espresso dai loro occhi che assorbono la multiformità della realtà. Esprimono meraviglia attraverso le loro domande senza veli e filtri. Purtroppo oggi questo profilo è continuamente sottoposto alle contaminazioni adulte, fatte di paure che spesso impediscono lor0 di fare esperienza diretta ,”cortile” inteso come luogo fisico ma soprattutto simbolico ad alta intensità relazionale.Da qui la soluzione di fornire loro uno smartphone come strumento di intermediazione (J. Haidt, The Ansious Generation, 2024) che non favorisce l’autentica meraviglia che richiede il contatto diretto e interattivo con la realtà.

Comunque il profilo dei bambini è ben descritto da A. Spadaro su “Ilfattoquotidiano”(25 maggio). E’ possibile sintetizzarlo nello stupore, nella meraviglia di fronte al reale, dal quale scaturisce ogni domanda. Il giornalista-religioso aggiunge “Mai diplomatici. Ingenui ma diretti, commossi e commoventi, non hanno ancora perso la capacità di ridere e piangere e di fare domande scomode: per tutto questo sono i preferiti da Francesco”

Il soffocamento della domanda

La società postmoderna e tecnocratica si è posta lo scopo di soffocare la “domanda” che apre alla trascendenza. Azione coerente con il suo orizzonte immanente, dove quello che conta è la tecnica, la prestazione, l’apparire, la fretta. Scriveva M. Heidegger che l’esser-ci è costituito dalla domanda che implica la possibilità di una risposta anche se mai definitiva. Il contesto attuale è consapevole che dare cittadinanza alla domanda significa ammettere una postura metafisica all’uomo. E questa apertura all’oltre non è giustificabile. Purtroppo la rimozione non elimina la domanda, la costringe solo ad abitare l’angolo oscuro del ring della coscienza. Inevtabilmente gli effetti di questa presenza portno alle nevrosi attua

In questo processo di rimodulazione è coinvolto anche il bambino che esprime ancora lo scandalo della domanda, dello stupore e della meraviglia. E qui entra in gioco il compito attuale dell’adulto che deve proteggere questo profilo metafisico del bambino, favorendone lo sviluppo ulteriore. E’ una presenza proattiva e non semplicemente fisica, eterodiretta.