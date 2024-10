“Hanno vinto i ricchi”. I motivi del declino della protesta

“Hanno vinto i ricchi”. Il declino delle piazze e della protesta. Una causa possibile

“Hanno vinto i ricchi”. L’ultimo lavoro di Riccardo Staglianò (Editore Einaudi) è uscito da pochi giorni. Esattamente il 24 settembre. Al momento non compare nella hit della saggistica. L’augurio è che questo possa avvenire in tempi rapidi.

In apertura il volume presenta la fotografia del nostro Paese, condizionato pesantemente da un enome Debito pubblico e da un inverno demografico che impedisce il decollo del nostro Pil. Un dato emerge tra tutti: nel trentennio 1990-202o i salari sono diminuiti del 2,9%. Il valore rappresenta, purtroppo un triste primato per il nostro Paese. Altri ovviamente sono i dati riportati dal docente-giornalista raccchiusi nell’espressione “Dramatis personae” (pag.18-19).

Il progressivo impoverimento e quindi lo scivolamento della classe media al livello inferiore dovrebbre provocare un movimento di protesta, tale da costringere il Governo a dare una qualche risposta.Difficile da individuare e perseguire, considerata la situazione disastrosa dela nostra finanza. E invece abbiamo “Le piazze vuote” (Filippo Barbera, Laterza 2023), riducendo in questo modo la partecipazione e le pratiche associative che sono significativamente costrette ad abdicare alle “passioni tristi”. Queste che si caratterizzano per l’assenza del futuro, in quanto il presente con i suoi bisogni vitali si è preso tutto il palcoscenico. La causa (non è l’unica) è efficacemente espressa da R. Stagliano in “Se sei in fila alla Caritas non pensi alla rivoluzione”.

Ovviamente il lavoro è molto più articolato, confermando però quanto scritto da C. Lasch (La rivolta delle élite 1996)

