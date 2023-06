I bambini sopravvissuti nella giungla, una lezione per i nostri ragazzi

I bambini sopravvissuti nella giungla. Hanno affrontato e superato difficoltà inimmaginabili per i nostri ragazzi

La vicenda è stata attenzionata dai massmedia. Purtroppo la sua esposizione mediatica non è stata adeguata, rispetto alla sua importanza per i nostri ragazzi. Cosa avrebbero fatto se essi si fossero trovati in una situzione problematica estrema , come quella vissuta dai quattro bambini? Difficile ipotizzare un possibile scenario. Il puerocentrismo non pedagogico dominante nelle famiglie, non favorisce la loro crescita e autonomia. Spesso i genitori assumono la funzione di paracadute, frapponendosi tra loro e la complessità della realtà. La criticità è frequentemente evidenziata da P. Crepet e non solo.

Fatta questa doverosa premessa, passiamo al resoconto presentato da Focus.it .”Nei primi giorni i quattro fratellini si sono nutriti di farina di manioca o cassava, un tipo di fecola ricavata dalle radici della manioca (Manihot esculenta), una pianta originaria del Sud America… altamente calorica e dal sapore dolciastro, tipicamente usata dalle popolazioni amazzoniche per fare pane e dolci.

Ce ne erano alcune scorte sul loro velivolo precipitato. Poi hanno mangiato semi, soprattutto di un frutto chiamato avichure, simile al frutto della passione, che hanno trovato a un km e mezzo dal sito dell’incidente, oltre a frutta ed erbe aromatiche: in quella parte della giungla era tempo di raccolto e questo potrebbe aver reso più facile trovare frutti edibili…i bambini si sono mossi deve aver posto ostacoli non indifferenti anche per i piccoli cresciuti in una cultura che mette al centro la foresta e le sue risorse, «una giungla molto scura e molto densa, dove si trovano gli alberi più grandi della regione», l’ha definita a BBC Mundo l’esperto indigeno Alex Rufino, «un luogo non esplorato: i villaggi sono piccoli e vicini al fiume, non nella giungla…«Una lezione importante che possiamo trarne è che ciò che le persone “civilizzate” ritengono pericoloso e terribile potrebbe avere un significato del tutto diverso per le persone indigene. I due bambini più grandi erano abbastanza cresciuti per avere una comprensione molto buona di ciò che li circondava, dei pericoli reali e delle opportunità che la foresta offriva loro“.