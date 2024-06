I genitori. Il loro orizzonte che si rapporta con la complessità

I genitori. I dati di un report ci restituiscono un profilo poco incoraggiante e complesso dell’essere padri e madri oggi.

I genitori. Le conclusioni di un report

I genitori. Non sempre li conosciamo completamete. Il loro mondo è spesso solo accennato. Crediamo che i pochi dati ci possano dire qualcosa dei loro pensieri, speranze e timori. Spesso li valutiamo, osservando i ragazzi, i bambini. Da qui l’immagine riflessa che può essere falsata o mal compresa in alcuni aspetti..

In questi giorni il nuovo report realizzato da QUID+, la linea editoriale a marchio Gribaudo – Idee Editoriali Feltrinell ha coincolto 3000 genitori. Molti i dati sui qual riflettere. Si legge sul sito de l‘ansa.it: “Italia non è un Paese per genitori, che, sempre più in bilico tra preoccupazioni e stanchezza, si sentono schiacciati e confusi, investiti da un eccesso di informazioni e lasciati spesso soli.” Dichiara Sara Ghirelli, Parent Coach che ha lavorato insieme ad altri a rielaborare le risposte:” “Siamo genitori equilibristi, figli di generazioni che hanno certamente vissuto contesti molto diversi dai nostri; genitori in un mondo in cui è spesso essenziale e vitale per entrambi lavorare a tempo pieno. Siamo adulti che sentono il bisogno di stare il più possibile vicini ai propri figli, dando loro il meglio, offrendo quante più possibili occasioni di crescita ma, allo stesso tempo, genitori che si scontrano con l’impossibilità economica e organizzativa di gestire tutto”

Prosegue poi l’articolo analizzando alcuni aspetti problematici dell’essere genitori oggi. Nello specifico: la solitudine dei genitori, in cerca di sostegno, la gestione del sonno, della rabbia e di altre sfide, desiderando tempo per sé, senza sensi di colpa e la necessità di parent training.

Tanto “materiale” per comprendere la parte spesso “nascosta” del rapporto educativo.