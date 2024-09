I nuovi divieti a scuola. In un dossier le risposte delle scuole

I nuovi divieti a scuola. Importante conoscere come stanno impattando le nuove regole nelle scuole. Un dossier di skuola.net evidenzia come sono state recepite le nuove regole

I nuovi divieti a scuola. Da qualcyhe giorno le scuole hanno riaperto i cancelli. Finora l’informazione si è concentrata sulle azioni del governo coerenti con la sua metafisica (ordine e disciplina). L’obiettivo dell’esecutivo è chiaro: dare una nuova identità alla scuola italiana! Il provvedimento maggiormente rilevante è il divieto degli smartphone a scuola. Quali le risposte degli Istituti? Come sono state interpretate le nuove norme? Agli interrogativi ha risposto un dossier di skuola.net . La parte finale del titolo dell’articolo che presenta il lavoro (2.800 studenti delle medie e superiori coinvolti) lascia qualche dubbio sul rispetto delle nuove regole ((“… Ma in tanti disobbediscono“).

Comunque riportiamo la parte più interessante (divieto smartphone), tralasciando altre parti che trattano di altre restrizioni (dress code, look eccentrici) “La strada più battuta, stando ai racconti degli studenti, è quella che consente agli alunni di tenere i dispositivi con sé, imponendo però di lasciarsi spenti per l’intera giornata: così per quasi i due terzi (62%). Ma c’è anche chi ha adottato il pugno di ferro, obbligando i ragazzi a consegnare i telefonini all’ingresso di scuola: è il 16% degli alunni sottoposti a qualche tipo di regola a non poter avere a portata lo smartphone fino all’uscita dell’ora di pranzo. Altra opzione abbastanza gettonata è anche quella che prevede la possibilità di consultare il telefono durante la ricreazione: lo afferma 1 su 10”

