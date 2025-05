IA discute una tesi di laurea. L’alias di Veronica Nicoletti certifica l’avanzamento del livello di perfezione. A quando l’autocoscienza?

IA discute una tesi di laurea. L’alias di Veronica Nicoletti

IA discute una tesi di laurea. La studentessa Veronica Nicoletti, iscritta al corso di laurea magistrale in Scienze dell’Educazione ha tagliato il traguardo. La discussione della tesi, però non l’ha vista in prima fila. Ha mandato il suo alter ego personale e digitale:”Salve! Sono Veronica Nicoletti, una studentessa in scienze Pedagogiche. Sono qui per presentare il mio lavoro di tesi su Educare all’Intelligenza Artificiale”

L’IA artificiale è stata adeguatamente istruita dalla studentessa al fine di superare la prova. La studentessa si è limitata ad affiancare per supportare il suo alter ego. “Abbiamo fornito all’avatar tutte le mie principali caratteristiche, sia caratteriali che fisiche, per adattarlo alla mia persona. Ho dovuto scegliere l’abito per questa giornata sulla base di come è stato elaborato dall’IA il mio personaggio. Lo abbiamo educato nella discussione della tesi, inserendo tutto il mio piano studi e le indicazioni fondamentali per la discussioni della tesi stessa. Un progetto rivolto anche alle future generazioni che spero possano trarre ispirazione“

A quando l’autocoscienza?

La vicenda conferma i miglioramenti conseguiti nell’attrezzare l’IA. Innegabili i progressi per abilitare l’ater ego di una coscienza. Questo step sarà presto conseguito. L’essere umano però difficilmente si fermerà a queso stadio. Proverà ad avviare il processo di autocoscienza, scontrandosi con problemi filosofici ed etici enormi, che richiamano la libertà e quindi l’autodeterminazione. Se questo avverrà si assisterà a una nuova riconfigurazione, dove convivranno due soggetti che inevitabilmente costringeranno le scienze umane a rivedere tutti i loro parametri.

Post Views: 277