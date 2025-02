IA e gli studenti. Molto interesse per gli scopi pratici, poco su come funziona

IA e gli studenti. Molto utilizzata per scopi immediati e pratici. Poco interesse sulle modalità di funzionamento. La coabitazione uomo/macchina costringe a ripensare alla fondamentale domanda sull’essere

Ia e gli studenti. Una volta a i ragazzi cercavano nel Web le informazioni utili. La scoperta dei motivi di ricerca (in primis Google, poi Yahoo…) ha permesso loro di ridurre o azzerare i tempi di ricerca. Una volta digitate la parola o le parole chiavi la loro attenzione si focalizzava sui primi quattro-cinque indirizzi. Dopo aver individuato il sito più interessante si passava alla procedura del copia/incolla. Qualcuno, invece trasferiva più contenuti presi da siti diversi, passando poi all’operazione di assemblaggio. In quest’ultimo caso facile comprendere che il contenuto finale rimandava a un maggiore coinvolgmento cognitivo.

Tutto questo oggi è preistoria. Il palcoscenico della storia attuale è occupato dall’IA che è percepita come maggiormente efficace, in quanto riduce i tempi e le modalità utilizzate dalla persona (ricerca e assemblaggio delle informazioni…).

Un’indagine Generazioni Connesse curata da Skuola.net, Università degli Studi di Firenze e Sapienza Università di Roma ci permette di comprendere il tipo di relazione tra L’IA e i ragazzi. “Ormai gli studenti che non hanno mai fatto uso dell’intelligenza artificiale rappresentano una sparuta minoranza. Tra quelli delle scuole secondarie, ad esempio, l’84% ha avuto già modo di fare esperienza con le IA generative per creare contenuti di vario genere, anche in ambito didattico.

Un dato in aumento del 50% rispetto a soli dodici mesi fa, a certificare la velocità con cui si sta affermando questa tecnologia“. Andando nel dettaglio “gli adolescenti sembrano prediligere la creazione di testi: ben il 75% di chi la usa lo fa per scrivere contenuti. A seguire, altre funzioni più specifiche, come la traduzione e il supporto per tradurre le lingue straniere, la correzione dei testi e, in misura minore, la generazione di immagini e video (solo il 7% la sfrutta per produrre contenuti multimediali). Per scopi didattici, invece, l’IA serve soprattutto per cercare informazioni utili alla preparazione di interrogazioni e verifiche sulle varie materie: così per il 62%”

Poco interesse per le modalità di funzionamento

In questo contesto di utilizzo per scopi pratici, spesso immediati, non c’è spazio per la conoscenza dei meccanismi di funzionamento dell’IA. L’indagine infatti evidenzia che solo il 35% conosce gli algoritmi di apprendimento automatico (machine learning) e ancora meno (28%) le reti neurali (deep learning). Lo scenario non sorprende, in quanto fin da quando esiste il Web, oggi denso di applicazioni, i ragazzi hanno appreso solo quello che serviva, ignorando il tanto costituito da procedure e meccanismi di funzionamento.

Purtroppo preoccupa la prospettiva di generazioni di ragazzi sempre più dentro il mondo digitale. L’emergere di un prevalente profilo strumentale e addestrativo. disabitato di riflessività e di pensiero critico, favorirà sicuramente l’implementazione cognitiva e valoriale della metafisica creatori virtuali. In altri termini si rischia di scivolare verso esistenze inautentiche, in quanto eterodirette.

Il coinvolgimento della filosofia

La colonizzazione dell’IA impone diversi quesiti relativi alla questione dell’essere. Il contesto non è più di esclusiva dell’uomo, ma di quest’ultimo con una macchina che pensa, valuta, decide, consigilia… Questa coabitazione costringe a riformulare i concetti di identità, conoscenza, volontà che rimandano al profilo alto della coscienza. Si legge “Se un’intelligenza artificiale può pensare, apprendere e provare emozioni, è possibile che sia dotata di una coscienza simile a quella umana? E, in tal caso, quali sono le implicazioni etiche di tale realtà? La possibilità di un’intelligenza artificiale cosciente obbliga la filosofia a riconsiderare le sue posizioni tradizionali e a confrontarsi con nuove sfide teoriche ed etiche.

Inoltre, l’identità e l’autonomia di queste macchine pensanti sollevano altre questioni ontologiche. Ad esempio, è possibile che un’intelligenza artificiale possa avere una propria identità, distinta da quella dei suoi creatori? E se sì, quali diritti e responsabilità dovrebbero essere attribuiti a queste entità? La nascita dell’IA ci costringe a riflettere sulle frontiere tra l’umano e il non-umano, tra il vivente e il non-vivente, ridefinendo le categorie ontologiche che abbiamo dato per scontate”.

