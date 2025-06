IA e il futuro dell’insegnante. L’ipotesi di B. Gates sconcerta

IA e il futuro dell’insegnante. Lo scenario ipotizzato da B. Gates sconcerta.

IA e il futuro dell’insegnante. B. Gates ipotizza il futuro. La presenza, l’aumentata efficacia dell’io digitale non lascerà spazio all’insegnante. Secondo il fondatore di Microsoft tre saranno i lavori che restereranno completamente umani e riguarderanno la programmazione, la biologia e l’energia. Sul primo ambito ha dicharato: “Sebbene l’intelligenza artificiale sia in grado di generare codice, ha ancora bisogno della supervisione di esperti umani per raggiungere il massimo del suo potenziale”. La biologia resterà centrale e umana, in quanto legata alla ricerca contro nuove pandemie – molto probabili – causate dal disastro ecologico prodotto dall’uomo. Simile il ragionamento sull’energia che deve coniugarsi con l’esigenza di salvare il Pianeta.

L’insegnamento e quindi il docente non sono citati. L’IA aumenterà la sua capacità di personalizzare efficacemente lo studio dello studente. Da qui il tramonto dell’insegnante!

Il Dirigente Alfonso D’Ambrosio non è d’accordo. Sulla sua pagina Fb scrive “Ci sono competenze profondamente umane che l’intelligenza artificiale, per quanto potente, non potrà replicare nei prossimi decenni. Una su tutte? Il saper fare con le mani. Il nostro pollice opponibile, quello che ci ha permesso di afferrare, modellare, costruire, ha segnato la storia evolutiva dell’umanità. Le mani sono ciò che ci ha resi veramente intelligenti. Sono le mani che scolpiscono e disegnano. Le mani degli artigiani, di chi costruisce circuiti elettrici o assembla un robot con mattoncini e sensori. Sono le mani che suonano il pianoforte, pizzicano le corde di una chitarra, battono sui tasti di un computer per scrivere sogni…Ecco perché la scuola, oggi più che mai, deve difendere e valorizzare le esperienze in cui la mente e la mano lavorano insieme: laboratori creativi, esperimenti scientifici, musica, arte, costruzioni.”

