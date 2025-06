IA e il suo utilizzo. La comparazione evidenzia il bisogno di relazione

IA e il suo utilizzo. La comparazione tra il 2024 e inizio 2025 fa emergere una richiesta relazionale. I casi dei ragazzi

IA e il suo utilizzo. Le riflessioni attuali sull’Io digitale si basano sui suoi sviluppi e sulla consenguente riflessione sulle sue capacità di imitare le persone. E’ appena uscito un interessante volume di Maurizio Ferraris dove si dubita dell’umanizzazione dell’IA. Scrive” I computer non vivono, non muoiono, non hanno paura, non si annoiano, e soprattutto non vogliono. Impassibili, registrano le nostre azioni e passioni, e hanno bisogno del nostro prompt proprio come un vampiro ha bisogno di sangue. Basta saperlo, e passa la paura”

Esiste anche un secondo aspetto, forse poco riflettuto. Riguarda il rapporto tra IA e l’utente. La percezione che quest’ultimo ha dell’io digitale. Rivista Ai presenta la sua evoluzione, comparando i dati del 2024 e quelli del 2025 (ancora parziali). Si nota che la prima posizione è occupata dall’esisgenza di avere una compagnia che rimanda a una relazione artificiosa.

Quanta solitudine e difficoltò relazionali



Il trend nonorprende. Già i social hanno formato molte persone a una connessione (amicizia, relazione virtuale) adeguata alle loro esigenze. Qualora questa non è più gradita, diventando problematica, allora la soluzione si chiama esclusione (banner)

L’IA si propone e si offre, garantendo un livello superiore di relazione gradita. Essa si adegua, si personalizza, si adatta alla persona. Si resta sconcertati della diffusione del fenomeno, segno di una solitudine non più sopportabile, di una immaturità a gestione relazioni nel tempo (sviluppi, ma anche spigolosità…). L. Floridi ha sempre dichiarato he l’onlife avrebbe assortbito l’offline. Siamo all’atto finale con questo nuovo livello di relazione?

I bambini e i ragazzi sono dentro il fenomeno

Il fenomeno non riguarda solo gli adulti, ma anche i bambini e i ragazzi. Si legge sul quotidiano L’Avvenire” “Ma sta emergendo un uso diverso, più insidioso, in cui sono in gioco gli aspetti affettivi e che proprio per questo va considerato con grande attenzione soprattutto nelle fasce più basse di età… la relazione può spingersi oltre e toccare le corde emotive più profonde, se un sistema del genere si offre ad esempio come consulente in problemi di salute mentale, (com’è il caso dell’americano Troodi) oppure se stimola una conversazione romantica che tocchi anche argomenti legati alla sfera sessuale, più o meno esplicitamente. E questo con i minorenni, non solo con adulti”.

