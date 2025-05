IA e istruzione, La previsione del premio Nobel per la fisica G. Hinton

IA e istruzione. In un intervento G. Hinton ha ipotizzato un probabile scenario

IA e istruzione. L’intervento di G. Hinton (padre dell’IA)

IA e istruzione. Difficile prevedere quello che accadrà a breve. Ormai la categoria del futuro ha subito un’accelerazione. La prospettiva lunga ha perso di valore per la complessità dei fattori in gioco e anche per l’imprevedibilità degli eventi. Siamo di fronte alla concretizzazione del pensiero debole ipotizzato da G. Vattimo.

G. Hinton padre dell’Ia artificiale e premio Nobel per la fisica 2024 ha accettato la sfida: delineare il prossimo futuro con tutte le cautele per i suddetti motivi. In un recente intervento (fiera tech Gitex Europe a Berlino) è partito da una certezza: i grandi attori che stanno dietro l’IA perseguono il profitto, dimenticandosi dell’etica. Ovvio e atteggiamento e prospettiva, ma agli antipodi con il pensiero ebraico di Jonas, Levinas e di Buber. L’intervento di G. Hinton ha trattato delle nuove configurazioni riguarfanti, la salute e l’energia. Non poteva certamente tralasciare la scuola. “Sarà molto più efficace nel dare lezioni. Già oggi sappiamo che se si prende un bambino e gli si affida un tutor personale, impara due volte più velocemente che in classe. E questo perché il tutor adatta le sue spiegazioni a quello che il bambino sta capendo. L’IA lo farà anche meglio perché avrà l’esperienza di milioni di bambini su cui allenarsi. E questo avverrà nei prossimi 10 anni…I chatbot AI saranno in grado di ragionare su ciò che hanno appena detto e di rendersi conto che non ha senso, saranno molto più simili alle persone”

