IA e studenti. V. Schettini e il disastro cognitivo annunciato

IA e studenti. Nuovo intervento di V. Schettini

IA e studenti. Da sempre il Web e la tecnologia sono stati utilizzati come scorciatoie all’impegno e allo studio. Un esempio per tutti: il diffuso copia e incolla attuato nei confronti delle ricerche che si effettuavano, attraverso i motori di ricerca. Oggi questo utilizzo che richiede poco coinvolgimento cognitivo continua con IA.

V. Schettini noto professore è molto preoccupato. Ha dichiarato: è “un casino“, ma noi non ce ne staremmo accorgendo: “Pensiamo che vada tutto bene e invece non è così” .L’Intelligenza Artificiale è entrata prepotentemente nel mondo dello studio, dell’apprendimento e dell’imparare qualcosa. Un tempo c’erano le dispense cartacee. Quando al professore non andava particolarmente bene un argomento dal libro, portava in classe le dispense. Erano gli anni ’80” Poi c’è stato l’avvento di Internet e di YouTube: quelle dispense sono state sostituite molto spesso da video di professori ed esperti che gli stessi insegnanti consigliano agli alunni di vedere, per approfondire un determinato argomento. Ora tutto sta cambiando di nuovo: “Molti studenti affidano il loro studio all’Intelligenza Artificiale, la interpellano, la interrogano per farsi creare riassunti, per farsi spiegare un argomento, per farsi risolvere un problema di matematica o farsi scrivere un tema di italiano”.

Inevitabili le conseguenze: pigrizia mentale, riduzione delle capacità cognitive, lessicali, grammaticali e sintattiche.

