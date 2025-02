IA e Vincenzo Schettini. “Le macchine non pensano”

IA e Vincenzo Schettini. Il professore evidenzia la differenza tra la macchna e la persona: l’autocoscienza

IA e Vincenzo Schettini. L’autoscienza è il tratto distintivo della persona

IA e Vincenzo Schettini. Il noto e performante professore esprime il suo pensiero sulla macchina che apparentemente si sta configurando come un alter ego dell’uomo. Molti sono convinti che presto L’IA potrà configurarsi come un’evoluzione dell’uomo, senza i suoi limiti (dolore, morte, malatia sostituiti) da una realtà aumentata, sicuramente più perfetta e funzionale al sogno di un mondo senza un’anima (autocoscienza). Questa diverrebbe un retaggio del passato grazie alla progressiva e inarrestabile identificazione dell’uomo con il suo corpo inteso come macchina. Siamo davanti a una traduzione del postumanesimo (Abbecedario del postumanesimo 2021). La sua sfida di superamento dell’uomo non può essere ignorata. Riguarda l”homo sapiens (noi) e attraverso l’IA è già una realtà, che seppure iniziale (non troppo) pone diversi interrogatvi alla filosofia .

Personaggi pubblici prendono posizione di fronte all’IA. Una sintetica, ma profonda riflessione è stata espressa da V. Schettini. “Affidiamo la nostra intelligenza e la nostra capacità di fare cose a una macchina? Apposto: è l’inizio della fine. E sapete perché? Perché ChatGpt una volta ti fa il tema, un’altra ti risolve il compito di matematica, una volta ti fa la traduzione. E poi ti trovi davanti alle grandi scelte della vita, nelle quali ChatGpt non c’è. E quelli preparati stanno a un’altra parte, che ti hanno superato. Lo dico: il mondo che ci attende dopo l’avvento dell’intelligenza artificiale, sarà un mondo in cui qui ci sarà ChatGpt, e sopra ChatGpt ci sarà l’1% del nostro Pianeta: diventeranno le persone più intelligenti di tutte. Il 99% sarà sotto ChatGpt, schiavo dell’intelligenza artificiale. Attenzione ad essere sopra quell’1%: preparatevi, sacrificatevi, studiate. Questo significa essere degli esseri pensanti. Le macchine non pensano: le macchine vengono istruite. E siamo noi che le abbiamo istruite. Riprendetevi questo orgoglio”

Tra la coscienza e l’autocoscienza c’è un oceano

Evidente il pathos che trasuda in questa dichiarazione. Emerge il profilo del docente, sensibile alla percezione del mistero che abita l’interiorità della persona. Questa si svela parzialmente, ma i limiti del nostro linguaggio e della nostra capacità di percezione ne rivelano anche la sua seconda natura: il velamento, il nascondimento, l’inafferabile (K. Jaspers). Certamente le macchine pensanti potranno avanzare nella loro progressiva coscientizzazione (percezione del mondo esterno, graduale e sempre più precisa risposta alle richieste esterne…). Recentemente è uscito un lavoro di L. Perilli dal titolo apparentemente inquetante Coscienza digitale (2025). Si legge nella presentazione “Immaginare che i processi dell’intelligenza – i processi mentali, i processi che portano al costituirsi della coscienza – siano riprodotti per via algoritmica è oggi qualcosa di plausibile. La rivoluzione tecnologica in corso è destinata a lasciare un segno indelebile su tutti gli aspetti della nostra vita individuale e associata, dallo sviluppo delle nostre capacità cognitive all’interazione tra individui, dalla democrazia al mondo del lavoro, dall’insegnamento alla comunicazione; ma a ridefinirsi è anche il rapporto tra vero e falso, il concetto di responsabilità e le definizioni stesse di umano e di macchina. Se le macchine algoritmiche sono ampiamente in grado di superare il test escogitato da Alan Turing nel 1950 per poterle dire «intelligenti», che senso ha allora parlare di una demarcazione tra artificiale e umano? ”

Si noti l’area di riflessione limitata al concetto di coscienza. L’autocoscienza è altro. E’ lo spartiacque tra l’umano e la macchina. Come ha dichiarato V. Schettini rimanda alla capacità di scelta, espressione della libertà e autotrascendimento dell’uomo che può sintetizzarsi nella seguente affermazione “mi scelgo, mi determinio e non sono dedeterminato da niente e nessuno” L’autoconsapevolezza si esprime pienamente quando la persona (pos-opon= rivolta verso) si percepisce soggetto di e non soggetto a (S. Palumbieri 2018).

Da queste brevi righe si evidenzia l’evidente differenza tra l’uomo e la macchina. Verrà mantenuta questa frattura? Difficile ipotizzare il futuro prossimo. Tutto è possibile, consapevoli che sarà molto impegnativo contrastare il progetto (capitalismo della sorveglianza 2018) degli oligarchi dei grandi gruppi informatici , già avviato con la standardizzazione della cultura, l’espulsione dle pensiero critico e la polarizzazione del dibattito (TPI febbaio 2025)