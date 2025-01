Il logoramento degli insegnanti. Alta la percentuale degli ultracinquantenni

Il logoramento degli insegnanti. I docenti ultracinquantenni superano il 50%. La richiesta di un sindacato. Non tutti però concordano.

Il logoramento degli insegnanti. Gli ultracinquantenni sono i più rappresentativi

Il logoramento degli insegnanti. Il risultato è la conseguenza di un cambio psicologico dei ragazzi, del rapporto conflittuale con i genitori e di una scuola sempre più caratterizzata dalle carte. Questa mattina il quotidiano La Stampa con un articolo di E. Forte (“Insegnanre stanca”) fotografa la situazione. Il rilevamento è tratto dal rapporto 2024 Education at glance In sintesi: “Il 53% ha più di 50 anni contro una media europea del 38%; il 18% ha oltre 60 anni, il doppio del 9% medio europeo. E solo un prof su 10 ha meno di 30 anni. Nessuno nell’area Ocse (36 stati membri) fa peggio di noi“. Nonostane la richiesta di Anief sindacato difficile risolvere la situazione a favore di una scuola più giovane. Occorre però scrivere che non è l’età che determina l’impegno.

Una voce contro e sicuramente non isolata

Sempre lo stesso articolo, presenta alcune voci contro la soluzione ipotizzata dal sindacato. Si legge”Chiara Alpestre è contraria a questo ragionamento. Lei è andata in pensione a 64 anni con 42 anni di servizio. Ha insegnato per 30 anni e per 12 è stata dirigente al primo liceo artistico e al liceo classico d’Azeglio di Torino. Continua ancora ad occuparsi di scuola, con passione e abnegazione“. Anche “Federica Patti, torinese, architetta e docente di Tecnologia, di anni ne ha 50. Anche lei pensa che i docenti possano rimanere a scuola dopo i 60 anni”. Ovviamente questi esempi non possono essere rappresentativi di tante situazioni di logoramento.

