Il prof autore del messaggio minaccioso alla figlia di G. Meloni. Cosa ha dimenticato?

Il prof autore del messaggio minaccioso alla figlia di G. Meloni. Il recente caso di cronaca. Cosa ha dimenticato il docente?

Il prof autore del messaggio minaccioso alla figlia di G. Meloni. Le parole fanno male

Il prof autore del messaggio minaccioso alla figlia di G. Meloni. E’ arcinota la triste vicenda del docente che augura alla figlia della Premier Meloni la stessa fine di Martina Carbonaro. Sembra che l’episodio non sia isolato. Resta lo sconcerto sul grado di inconsapevolezza (forse) che le parole possono avere sulle persone, soprattutto se ancora piccoli , come la figlia di G. Meloni. Diventa squallore, pensando a chi ha pensato di postarle. Il rifrimento è d’obbligo: un docente preposto alla crescita formativa dei ragazzi. La condanna della parola offensiva o minacciosa, comunque è sempre inaccettabile, perché violenta la dignita di una persona. Qualunque sia la sua età, il colore della pelle, la sua condizione…

Carolina Picchio, triste vittima di cyberbulli scriveva ” Le parole fanno più male delle botte” Purtroppo quelle parole l’hanno condotta al suicidio (4-5 gennaio 2013).

Sono passati dodici anni e purtroppo la situazione è peggiorata. I social, e le chat hanno favorito questo comportamento di parole in libertà, illudendo in chi le pronuncia di non avere alcuna responsabilità.

Il codice deontologico non lascia dubbi

Non è raro leggere commenti, post di docenti offensivi verso il politico o altro personaggio pubblico. Occorre ribadire che non esiste una linea di demarcazione tra le ore in cui si ricopre una funzione pubblica (docenza) e quelle caratterizzate dalla vita privata. Si è insegnanti, docenti sempre. E’ questo il senso dell’art. 10 del nuovo codice deontologico del pubblico impiego. Questo regola i comportamenti nella vita privata. Si legge al primo comma: ” Nei rapporti privati…non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione”

Siamo anni luce lontani dal diritto di critica, espreso dal professore. Scrivevo a novembre, commentando un articolo su ItaliaOggi ” occorre che i contenuti della critica siano sempre collegati ai fatti e mai dirette a dileggiare o diffamare la persona, “se le affermazioni critiche non contengono i fatti, ma solo espressioni valutative, sono sintomatiche del travalicamento del diritto di critica”

