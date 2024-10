Il vocabolario della generazione z e alpha . Le sue caratteristiche e la “metafisica”

Il vocabolario della generazione z e alpha. Da comprendere per capire il loro mondo. Accenni di metafisica (sfondo) che sta dietro alla comunicazione giovanile

Il vocabolario della Generazione z e alpha. Le caratteristiche e la “metafisica”

Il vocabolario della Generazione z (1996-2010) e alpha (2011…). Rappresenta una relativa novita in ambito linguistico che sta gradualmente riconfigurando la nostra lingua italiana. Questo processo di ibridizzazione si presenta all’interno di una più ampia sostituzione lessicale. Gli effetti si possono sperimentare nelle pubblicità, in molte dichiarazioni e anche all’interno di iniziative culturali. In alcuni casi si ha il sospetto che l’uso dell’inglese serva solo a confondere (spending review, smartworkingm slide…). Quuello che conta per l’interlocutore è essere al passo con i tempi.

Ma torniamo al tema di questo contributo. Non è azzardato affermare che i nostri giovani/ragazzi hanno ormai un loro dialetto fatto di termini adeguatamente modificati presi dal Web, dai social, dai videogames e in genere dai contesti comunicativi anglosassoni. In molti casi hanno il pregio di riuscire a comunicare più efficacemente un concetto, usando un solo termine ibridato o modificato . In questi casi si parla di accelleratori comunicativi.

Ora a quale sfondo (metafisica) risponde questo processo di contaminazione della nostra lingua italiana? Probabilmente il bisogno di creare una propria nicchia, un proprio universo chiuso, poco incline a far entrare l’adulto. Nulla di nuovo sotto il sole! Se pensiamo alla solitudine comunicativa favorita dall’uso degli smartphone (post, vocali…), rispetto alle conversazioni effettuata al tradizionale telefono di casa. Un’altro aspetto da considerare è l’efficace compressione semantica, coerente con il mantra della velocità che rifugge dalla lunghezza anche solo formale di una frase o periodo. Sono solo “briciole di pane” di uno sfondo che dovrà prossimamente essere meglio chiarito per evitare l’incomunicabilità intergenerazionale.

Per finire solo qualche esempio del vocabolario della generazione z e alpha.

AFK: acronimo di “Away From Keyboard” (Lontano dalla tastiera). e significa e essere momentaneamente lontani dal computer o dalla console.

Blastare: distruggere, umiliare, sconfiggere in maniera schiacciante.

Challenge: sfida proposta sui social, che altri utenti tentano di replicare.

Charmare: affascinare, incantare.

Drama: situazione drammatica.

