Indicazioni nazionali. Pubblicata la nuova versione con un sondaggio che lascia dei dubbi

Indicazioni nazionali. Il nuovo documento e il sondaggio

Indicazioni nazionali. Sul sito del Mim il nuovo documento. E’ stato aggiornato, tenendo conto dei suggerimenti inviati durante la consultazione. Diverse sono le integraioni al documento di qualche mese fa. A poche ore risulta difficile, se non impossibile, valutare se siamo di fronte a un miglioramento. Si consiglia, come proposto a marzo una lettura personale, in modo da evitare le inevitabili intermediazioni.

Il documento è accmpagnato anche dagli esiti di un sondaggio commissionato dal Ministero. Sono stati coinvolti i genitori, che seppur solo i 4/10 fossero a conoscenza delle nuove indicazioni, hanno espresso la loro valutazione su alcuni aspetti delle nuove Indicazioni. L’esito finale è un generale consenso, ad esempio sul ritorno del latino, la scrittura a mano…

Breve considerazione: le domande chiuse, la platea ridotta degli informati (nulla si dice sui loro riferimenti culturali, politici..) e le ridotte percentuali di contrari favoriscono qualche dubbio sull’affidabilità del sondaggio.

